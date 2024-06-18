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При украинском обстреле авто в Белгородской области пострадали два человека

При украинском обстреле авто в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 18.06.2024

При украинском обстреле авто в Белгородской области пострадали два человека

Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе в Белгородской области, в результате взрыва пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:55

2024-06-18T20:55

2024-06-18T22:32

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе в Белгородской области, в результате взрыва пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В районе села Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. В результате взрыва пострадали двое мирных жителей: у женщины контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины — сотрясение головного мозга. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что транспортное средство полностью сгорело.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков