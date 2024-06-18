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При украинском обстреле авто в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:55 18.06.2024 (обновлено: 22:32 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/obstrel-1953810027.html
При украинском обстреле авто в Белгородской области пострадали два человека
При украинском обстреле авто в Белгородской области пострадали два человека - РИА Новости, 18.06.2024
При украинском обстреле авто в Белгородской области пострадали два человека
Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе в Белгородской области, в результате взрыва пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:55
2024-06-18T22:32
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе в Белгородской области, в результате взрыва пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков."В районе села Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. В результате взрыва пострадали двое мирных жителей: у женщины контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины — сотрясение головного мозга. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.Он отметил, что транспортное средство полностью сгорело.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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происшествия, белгородская область, белгород, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Белгород, Вячеслав Гладков
При украинском обстреле авто в Белгородской области пострадали два человека

Гладков: при обстреле ВСУ авто в Белгородской области пострадали два человека

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БЕЛГОРОД, 18 июн – РИА Новости. Дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль в селе в Белгородской области, в результате взрыва пострадали двое мирных жителей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"В районе села Березовка Борисовского района дрон-камикадзе атаковал легковой автомобиль. В результате взрыва пострадали двое мирных жителей: у женщины контузия, множественные осколочные ранения бедра и спины, у мужчины — сотрясение головного мозга. Бригадами скорой пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что транспортное средство полностью сгорело.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьБелгородВячеслав Гладков
 
 
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