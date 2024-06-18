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При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:41 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/obstrel-1953654353.html
При обстреле Донецка пострадал мужчина
При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 18.06.2024
При обстреле Донецка пострадал мужчина
Мужчина получил во вторник осколочное ранение в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:41
2024-06-18T13:41
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
горловка
алексей кулемзин (донецк)
происшествия
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Мужчина получил во вторник осколочное ранение в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, при утреннем обстреле Петровского района осколочное ранение получил мужчина 1991 года рождения. Пострадавший направлен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 9.25 до 13.10 мск украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра, в том числе три – кассетного типа, по Петровскому району Донецка, в 12.45 подвергся обстрелу четырьмя снарядами такого же калибра Никитовский район Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html
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петровский район
донецк
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петровский район, донецк, горловка, алексей кулемзин (донецк), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, Горловка, Алексей Кулемзин (Донецк), Происшествия
При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадал мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Мужчина получил во вторник осколочное ранение в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале.
"По дополнительной информации, при утреннем обстреле Петровского района осколочное ранение получил мужчина 1991 года рождения. Пострадавший направлен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
Запад отверг предложения Путина
9 июня, 08:00
По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 9.25 до 13.10 мск украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра, в том числе три – кассетного типа, по Петровскому району Донецка, в 12.45 подвергся обстрелу четырьмя снарядами такого же калибра Никитовский район Горловки.
Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Сгоревший автомобиль после обстрелов украинскими войсками в Петровском районе Донецка. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПетровский районДонецкГорловкаАлексей Кулемзин (Донецк)Происшествия
 
 
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