https://ria.ru/20240618/obstrel-1953654353.html

При обстреле Донецка пострадал мужчина

При обстреле Донецка пострадал мужчина - РИА Новости, 18.06.2024

При обстреле Донецка пострадал мужчина

Мужчина получил во вторник осколочное ранение в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:41

2024-06-18T13:41

2024-06-18T13:41

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

горловка

алексей кулемзин (донецк)

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 июн – РИА Новости. Мужчина получил во вторник осколочное ранение в результате обстрела ВСУ Петровского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "По дополнительной информации, при утреннем обстреле Петровского района осколочное ранение получил мужчина 1991 года рождения. Пострадавший направлен на амбулаторное лечение", - говорится в сообщении. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, с 9.25 до 13.10 мск украинские войска выпустили десять снарядов "натовского" калибра, в том числе три – кассетного типа, по Петровскому району Донецка, в 12.45 подвергся обстрелу четырьмя снарядами такого же калибра Никитовский район Горловки. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240609/zapad-1951699454.html

https://radiosputnik.ru/20240605/bpla-1950577550.html

петровский район

донецк

горловка

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петровский район, донецк, горловка, алексей кулемзин (донецк), происшествия