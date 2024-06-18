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При обстреле Херсонской области пострадали два человека, сообщил источник
При обстреле Херсонской области пострадали два человека, сообщил источник - РИА Новости, 18.06.2024
При обстреле Херсонской области пострадали два человека, сообщил источник
Два человека ранены в результате обстрела украинской армией левобережья Днепра Херсонской области, всего за сутки произошло 39 артиллерийских обстрелов, сообщил РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T09:53
2024-06-18T09:53
2024-06-18T09:53
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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ГЕНИЧЕСК, 18 июн - РИА Новости. Два человека ранены в результате обстрела украинской армией левобережья Днепра Херсонской области, всего за сутки произошло 39 артиллерийских обстрелов, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В результате артиллерийского обстрела ВСУ Херсонской области было ранено 2 человека. В течение светлого времени дня украинская армия нанесла по левому берегу Днепра 20 артиллерийских ударов. Еще 19 прилетов из ствольной артиллерии было зафиксировано ночью", - сообщил источник. Удары ВСУ были нанесены по 9 населенным пунктам Херсонской области: Новая Каховка, Алешки, Таврийск, Песчановка, Сергеевка, Малая Лепетиха, Плодовое, Кардашинка, Днепряны.
https://ria.ru/20240524/ukraina-1947987421.html
херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
При обстреле Херсонской области пострадали два человека, сообщил источник
При обстреле левобережья Херсонской области за сутки пострадали два человека