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Более 140 тысяч водителей обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье
Более 140 тысяч водителей обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2024
Более 140 тысяч водителей обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье
Более 140 тысяч водителей с начала текущего года воспользовались Службой помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:17
2024-06-18T14:17
2024-06-18T14:17
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 140 тысяч водителей с начала текущего года воспользовались Службой помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Служба помощи является единым пространством помощи при дорожно-транспортных происшествиях, куда входят круглосуточная горячая линия и стационарные центры помощи. "Служба помощи при ДТП отработала более 70 тысяч ДТП без пострадавших, которые произошли на территории Подмосковья. Свыше 10 тысяч аварий помогли оформить по Европротоколу, а более 27 тысяч ДТП – в 16 центрах службы помощи", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что благодаря работе службы помощи время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с трех часов до 40 минут, что значительно снижает риск возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии. Водителям, которые попали в ДТП без пострадавших, рекомендуется незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать авто с проезжей части. Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить у оператора Службы помощи при ДТП, также оформить Европротокол можно через мобильные приложения "Госуслуги Авто" и "112 МО".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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авто, московская область (подмосковье), алексей гержик, дтп
Новости Подмосковья, Авто, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик, ДТП
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 140 тысяч водителей с начала текущего года воспользовались Службой помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
Служба помощи является единым пространством помощи при дорожно-транспортных происшествиях, куда входят круглосуточная горячая линия и стационарные центры помощи.
"Служба помощи при ДТП отработала более 70 тысяч ДТП без пострадавших, которые произошли на территории Подмосковья. Свыше 10 тысяч аварий помогли оформить по Европротоколу, а более 27 тысяч ДТП – в 16 центрах службы помощи", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик
, его слова приводит пресс-служба.
Он отметил, что благодаря работе службы помощи время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с трех часов до 40 минут, что значительно снижает риск возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии.
Водителям, которые попали в ДТП без пострадавших, рекомендуется незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать авто с проезжей части.
Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить у оператора Службы помощи при ДТП, также оформить Европротокол можно через мобильные приложения "Госуслуги Авто" и "112 МО".