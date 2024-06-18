https://ria.ru/20240618/obrascheniya-1953664924.html

Более 140 тысяч водителей обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье

Более 140 тысяч водителей обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2024

Более 140 тысяч водителей обратились в Службу помощи при ДТП в Подмосковье

Более 140 тысяч водителей с начала текущего года воспользовались Службой помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, сообщает... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:17

2024-06-18T14:17

2024-06-18T14:17

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алексей гержик

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Более 140 тысяч водителей с начала текущего года воспользовались Службой помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. Служба помощи является единым пространством помощи при дорожно-транспортных происшествиях, куда входят круглосуточная горячая линия и стационарные центры помощи. "Служба помощи при ДТП отработала более 70 тысяч ДТП без пострадавших, которые произошли на территории Подмосковья. Свыше 10 тысяч аварий помогли оформить по Европротоколу, а более 27 тысяч ДТП – в 16 центрах службы помощи", – рассказал заместитель председателя правительства – министр транспорта Подмосковья Алексей Гержик, его слова приводит пресс-служба. Он отметил, что благодаря работе службы помощи время нахождения автомобилей, попавших в аварию, на дороге сократилось с трех часов до 40 минут, что значительно снижает риск возникновения повторных ДТП, в которых могут пострадать люди, а также уменьшает среднее время затруднений движения на месте аварии. Водителям, которые попали в ДТП без пострадавших, рекомендуется незамедлительно позвонить по номеру 112 и осуществить все необходимые действия, включая фотофиксацию, чтобы в максимально короткий срок убрать авто с проезжей части. Всю необходимую помощь водители в удаленном режиме могут получить у оператора Службы помощи при ДТП, также оформить Европротокол можно через мобильные приложения "Госуслуги Авто" и "112 МО".

https://ria.ru/20231219/dtp-1916727731.html

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Алёна Пава

авто, московская область (подмосковье), алексей гержик, дтп