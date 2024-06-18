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Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону
Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону - РИА Новости, 18.06.2024
Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону
Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону в этом году, показатель составил 2,05% ВВП, пишет во вторник газета Telegraaf со ссылкой на... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:53
2024-06-18T11:53
2024-06-18T11:53
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ГААГА, 18 июн - РИА Новости. Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону в этом году, показатель составил 2,05% ВВП, пишет во вторник газета Telegraaf со ссылкой на данные альянса. Согласно этим данным, расходы Нидерландов на оборону в 2024 году составили 2,05%, таким образом стране впервые удалось достичь стандарта НАТО, который предполагает, что страны-члены альянса должны тратить не менее 2% ВВП на оборонные нужды. Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал эту новость "очень важной", учитывая нестабильную обстановку в мире. "Для Нидерландов с экономикой в тысячу миллиардов это означает, что примерно 20 миллиардов евро в год уходит на оборону", - приводит газета слова главы нидерландского кабмина. Отмечается, что с нынешним показателем по военным расходам Нидерланды приблизились к Франции и Турции. На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 23 из 32 стран-членов Североатлантического альянса довели свои военные расходы до 2% ВВП в 2024 году. При этом в начале этого года ожидалось, что только 18 стран будут соответствовать стандарту НАТО. По данным минобороны Нидерландов, в 2022 году расходы королевства на оборону составили 1,38% ВВП, в 2023 году - 1,5%. Как заявляла министр обороны страны Кайса Оллонгрен, в 2024 году Нидерланды увеличат расходы на оборону до 21,4 миллиарда евро.
https://ria.ru/20240403/nato-1937530922.html
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в мире, нидерланды, франция, турция, марк рютте, йенс столтенберг, нато
В мире, Нидерланды, Франция, Турция, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону
Нидерланды потратили на оборону в 2024 году 2,05 процента ВВП