Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:53 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/niderlandy-1953615396.html
Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону
Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону - РИА Новости, 18.06.2024
Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону
Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону в этом году, показатель составил 2,05% ВВП, пишет во вторник газета Telegraaf со ссылкой на... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:53
2024-06-18T11:53
в мире
нидерланды
франция
турция
марк рютте
йенс столтенберг
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965793_0:179:3078:1910_1920x0_80_0_0_e8628ae4f8d5f3880970c6f4a55d0347.jpg
ГААГА, 18 июн - РИА Новости. Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону в этом году, показатель составил 2,05% ВВП, пишет во вторник газета Telegraaf со ссылкой на данные альянса. Согласно этим данным, расходы Нидерландов на оборону в 2024 году составили 2,05%, таким образом стране впервые удалось достичь стандарта НАТО, который предполагает, что страны-члены альянса должны тратить не менее 2% ВВП на оборонные нужды. Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал эту новость "очень важной", учитывая нестабильную обстановку в мире. "Для Нидерландов с экономикой в ​​тысячу миллиардов это означает, что примерно 20 миллиардов евро в год уходит на оборону", - приводит газета слова главы нидерландского кабмина. Отмечается, что с нынешним показателем по военным расходам Нидерланды приблизились к Франции и Турции. На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 23 из 32 стран-членов Североатлантического альянса довели свои военные расходы до 2% ВВП в 2024 году. При этом в начале этого года ожидалось, что только 18 стран будут соответствовать стандарту НАТО. По данным минобороны Нидерландов, в 2022 году расходы королевства на оборону составили 1,38% ВВП, в 2023 году - 1,5%. Как заявляла министр обороны страны Кайса Оллонгрен, в 2024 году Нидерланды увеличат расходы на оборону до 21,4 миллиарда евро.
https://ria.ru/20240403/nato-1937530922.html
https://ria.ru/20240222/ryutte-1929085855.html
нидерланды
франция
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/77296/57/772965793_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_2ae9eeaaef2a5a3134da8e738c1973dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, нидерланды, франция, турция, марк рютте, йенс столтенберг, нато
В мире, Нидерланды, Франция, Турция, Марк Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО
Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону

Нидерланды потратили на оборону в 2024 году 2,05 процента ВВП

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкЗарубежные страны. Нидерланды. Амстердам
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Зарубежные страны. Нидерланды. Амстердам. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГААГА, 18 июн - РИА Новости. Нидерланды впервые достигли стандарта НАТО по расходам на оборону в этом году, показатель составил 2,05% ВВП, пишет во вторник газета Telegraaf со ссылкой на данные альянса.
Согласно этим данным, расходы Нидерландов на оборону в 2024 году составили 2,05%, таким образом стране впервые удалось достичь стандарта НАТО, который предполагает, что страны-члены альянса должны тратить не менее 2% ВВП на оборонные нужды.
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 03.04.2024
Кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддержали 28 стран, пишут СМИ
3 апреля, 11:46
Уходящий премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал эту новость "очень важной", учитывая нестабильную обстановку в мире.
"Для Нидерландов с экономикой в ​​тысячу миллиардов это означает, что примерно 20 миллиардов евро в год уходит на оборону", - приводит газета слова главы нидерландского кабмина.
Отмечается, что с нынешним показателем по военным расходам Нидерланды приблизились к Франции и Турции.
На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что 23 из 32 стран-членов Североатлантического альянса довели свои военные расходы до 2% ВВП в 2024 году. При этом в начале этого года ожидалось, что только 18 стран будут соответствовать стандарту НАТО.
По данным минобороны Нидерландов, в 2022 году расходы королевства на оборону составили 1,38% ВВП, в 2023 году - 1,5%. Как заявляла министр обороны страны Кайса Оллонгрен, в 2024 году Нидерланды увеличат расходы на оборону до 21,4 миллиарда евро.
Премьер Нидерландов Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 22.02.2024
В США считают, что Рютте будет отличным генсеком НАТО
22 февраля, 22:38
 
В миреНидерландыФранцияТурцияМарк РюттеЙенс СтолтенбергНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала