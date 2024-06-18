https://ria.ru/20240618/nepogoda-1953641690.html
Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 18.06.2024
Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:03
2024-06-18T13:03
2024-06-18T13:03
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За прошедшие сутки, 17 июня, в отдельных районах города выпало почти 60% месячной нормы осадков, наибольшее количество - на юго-западе, западе столицы и в ТиНАО. Сильные дожди сопровождались порывами ветра до 14 метров в секунду, грозой, градом. По прогнозам синоптиков, сегодня непогода сохранится. Ожидается сильный дождь, возможны град, гроза, усиление порывов ветра до 17 метров секунду. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в городе приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. "Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой", - говорится в сообщении. В материале добавили, что в городе организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов средств массовой информации и городских информационных табло. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240610/moskva-1952059873.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, тинао, петр бирюков, экология в россии, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ТиНАО, Петр Бирюков, Экология в России, Городское хозяйство Москвы, Комплекс городского хозяйства Москвы
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"За прошедшие сутки, 17 июня, в отдельных районах города выпало почти 60% месячной нормы осадков, наибольшее количество - на юго-западе, западе столицы и в ТиНАО
. Сильные дожди сопровождались порывами ветра до 14 метров в секунду, грозой, градом. По прогнозам синоптиков, сегодня непогода сохранится. Ожидается сильный дождь, возможны град, гроза, усиление порывов ветра до 17 метров секунду. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся
в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
В ведомстве уточнили, что в городе приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий.
"Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой", - говорится в сообщении.
В материале добавили, что в городе организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов средств массовой информации и городских информационных табло.
"Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров", - говорится в сообщении.