https://ria.ru/20240618/nepogoda-1953641690.html

Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды - РИА Новости, 18.06.2024

Бирюков: городские службы Москвы работают в усиленном режиме из-за непогоды

Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:03

2024-06-18T13:03

2024-06-18T13:03

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Городские службы Москвы продолжают работать в усиленном режиме из-за неблагоприятных погодных условий, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "За прошедшие сутки, 17 июня, в отдельных районах города выпало почти 60% месячной нормы осадков, наибольшее количество - на юго-западе, западе столицы и в ТиНАО. Сильные дожди сопровождались порывами ветра до 14 метров в секунду, грозой, градом. По прогнозам синоптиков, сегодня непогода сохранится. Ожидается сильный дождь, возможны град, гроза, усиление порывов ветра до 17 метров секунду. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме. На круглосуточном дежурстве находятся ответственные лица, оперативный и ремонтный персонал. Приняты все необходимые меры по обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения", – сообщил Бирюков, чьи слова приводятся в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. В ведомстве уточнили, что в городе приняты меры по защите от порывов ветра сооружений жилого и нежилого фонда, объектов транспорта и торговли, строящихся зданий. "Электросетевым организациям дано указание подготовить источники аварийного питания. В местах возможного скопления воды размещены аварийные бригады с водооткачивающей техникой", - говорится в сообщении. В материале добавили, что в городе организовано информирование жителей об ухудшении погоды с использованием каналов средств массовой информации и городских информационных табло. "Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили. Водителям следует быть аккуратнее на дорогах, строго соблюдать правила дорожного движения и избегать резких маневров", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240610/moskva-1952059873.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, тинао, петр бирюков, экология в россии, городское хозяйство москвы, комплекс городского хозяйства москвы