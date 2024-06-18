https://ria.ru/20240618/navodnenie-1953605587.html
Число затопленных приусадебных участков в Югре выросло до 874
Число затопленных приусадебных участков в Югре выросло до 874 - РИА Новости, 18.06.2024
Число затопленных приусадебных участков в Югре выросло до 874
Число затопленных приусадебных участков в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до 874, жилых домов – до 12, сообщило региональное ГУМЧС РФ. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:14
2024-06-18T11:14
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Число затопленных приусадебных участков в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до 874, жилых домов – до 12, сообщило региональное ГУМЧС РФ. Неделю назад в ХМАО было затоплено около 300 приусадебных участков. "На территории автономного округа затоплено 874 приусадебных участка, 58 дачных домов и 12 жилых домов в садовых товариществах Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, населенных пунктов Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района", – следует из оперативной сводки главка. Как подчеркивают в департаменте региональной безопасности Югры, по состоянию на утро вторника паводковая остановка в регионе остается контролируемой. В Нижневартовске и Мегионе уровень воды в реке Обь составляет 961 сантиметр, в Березовском районе уровень воды в реке Ляпин достиг 1193 сантиметра, уровень воды в протоке Лангепас – 551 единица. "Ситуация с прохождением паводковых вод на территории округа находится на постоянном контроле прокуратуры. На территории региона развернуты пункты временного размещения", – сказали РИА Новости в областном надзорном ведомствеРанее сообщалось, что на всех реках округа наблюдаются колебания уровней воды, в зоне возможного подтопления находятся 46 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка введен в Мегионе, Нефтеюганском районе, Сургутском районе и Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе и Березовском районе.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, жилье, нижневартовск, лангепас, мегион, наводнения в россии — 2024
Происшествия, Жилье, Нижневартовск, Лангепас, Мегион, Наводнения в России — 2024
Число затопленных приусадебных участков в Югре выросло до 874
ГУМЧС: число затопленных приусадебных участков в Югре увеличилось до 874
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 июн – РИА Новости. Число затопленных приусадебных участков в Ханты-Мансийском автономном округе выросло до 874, жилых домов – до 12, сообщило региональное ГУМЧС РФ.
Неделю назад в ХМАО было затоплено около 300 приусадебных участков.
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"На территории автономного округа затоплено 874 приусадебных участка, 58 дачных домов и 12 жилых домов в садовых товариществах Нижневартовска, Лангепаса, Мегиона, населенных пунктов Саранпауль и Хурумпауль Березовского района, Былино, Вампугол, Соснино Нижневартовского района", – следует из оперативной сводки главка.
Как подчеркивают в департаменте региональной безопасности Югры, по состоянию на утро вторника паводковая остановка в регионе остается контролируемой. В Нижневартовске и Мегионе уровень воды в реке Обь составляет 961 сантиметр, в Березовском районе уровень воды в реке Ляпин достиг 1193 сантиметра, уровень воды в протоке Лангепас – 551 единица.
"Ситуация с прохождением паводковых вод на территории округа находится на постоянном контроле прокуратуры. На территории региона развернуты пункты временного размещения", – сказали РИА Новости в областном надзорном ведомстве
Ранее сообщалось, что на всех реках округа наблюдаются колебания уровней воды, в зоне возможного подтопления находятся 46 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях. Режим повышенной готовности из-за угрозы паводка введен в Мегионе, Нефтеюганском районе, Сургутском районе и Сургуте, Нижневартовске, Лангепасе и Березовском районе.