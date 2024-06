https://ria.ru/20240618/nauka-1953482960.html

В России предложили способ поддержания связи по принципу "хлебных крошек"

В России предложили способ поддержания связи по принципу "хлебных крошек"

Переносную систему для обеспечения экстренной связи в труднодоступной местности и при перебоях в работе сотовой связи разработали специалисты МИЭТ. Эта система... РИА Новости, 18.06.2024

МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Переносную систему для обеспечения экстренной связи в труднодоступной местности и при перебоях в работе сотовой связи разработали специалисты МИЭТ. Эта система создана на основе миниатюрных переносных устройств, способных улавливать и усиливать сигнал друг друга, и может работать до 5–6 часов без источника питания, сообщили ученые. Результаты представлены на конференции 2024 Conference of Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering (ElCon).Сегодня сотовая связь в формате 3G, которая включает в себя и мобильную связь, и интернет-соединение с умеренной скоростью, доступна от 84% до 100% населения разных регионов. Плотность расположения вышек сотовой связи в городской местности выше, чем в сельской. Например, в Африке это соотношение составляет два к одному.Однако в удалении от населенных пунктов, в море и в горах существуют и так называемые "мертвые зоны" покрытия. Также сложно поддерживать сотовую связь в подземных строениях: связь работает лишь до определенной глубины, ниже которой сигнал нельзя ни принять, ни отправить. Это представляет угрозу для людей, работающих под землей: в аварийной ситуации они не могут подать сигнал бедствия даже с помощью экстренной связи.По закону, в случае экстренной связи человек посылает сигнал не к вышке своего мобильного оператора, а к любой ближайшей. Строго говоря, в любое современное устройство стандартно "вшивается" возможность совершить вызов по номеру 112, даже если номер абонента заблокирован, в устройстве отсутствует сим-карта или на абонентском счету нет денег."Но что, если даже до ближайшей вышки сигнал не добивает? Например, при проведении спасательных операций в шахтах, где много лабиринтов из тоннелей, а связь под землей очень плохо ловит. Или необходимо передавать сигнал о каком-либо происшествии или об утечке опасных веществ в местах, где нет сотовой связи и есть проблемы со спутниковой. На решение этих проблем и направлена наша система", – рассказал соавтор проекта, старший преподаватель кафедры телекоммуникационных систем МИЭТ Султансаид Муратчаев.Он сообщил, что коллектив ученых МИЭТ разработал систему связи на основе миниатюрных переносимых устройств, способных взаимодействовать друг с другом в двустороннем режиме."Мы создали прототип устройства на основе микроконтроллера, которое может в определенных случаях, при нажатии кнопки или срабатывании датчика, передать всем другим устройствам, находящимся неподалеку, сигнал бедствия с передачей координат и сообщением, что не так. Мы изготовили 20 устройств, которые могут перемещаться друг относительно друга на расстоянии до 100 метров. Когда одно устройство передает сигнал бедствия, остальные устройства обмениваются этой информацией и доводят ее до нужной точки", – пояснил Муратчаев.Сотрудники МИЭТ изготовили прототип сети, который можно развивать и встраивать в реальную систему, в том числе, увеличивая зону приема и передачи сигнала. Новая система работает по принципу "хлебных крошек": последовательно расположив небольшие устройства, можно развернуть собственную сеть экстренной связи."В сказке дети, чтобы не заблудиться, оставляли за собой след из хлебных крошек. По сути, здесь нечто подобное. По пути своего следования вы через каждые 500 метров оставляете по устройству, которые образуют между собой телекоммуникационную сеть и позволяют вам связаться с любым удаленным пользователем", – рассказал ученый.Наилучшим аналогом предлагаемой системы он назвал Wi-Fi, за исключением одного недостатка: если главный Wi-Fi роутер перестает работать — не работает вся сеть."Технология, которой мы занимаемся, это то же самое, что Wi-Fi роутеры в режиме "мост", когда два роутера передают информацию друг другу и раздают ее ближайшим устройствам. Но в нашей сети все устройства являются роутерами", – объяснил Муратчаев.Еще одним преимуществом системы является ее устойчивость к потере устройства: если одно из устройств вышло из строя, то можно поставить ему на замену еще одно, и все будет работать, подчеркнул ученый.Он отметил, что уже сегодня новые устройства способны самостоятельно настраиваться и работать автономно до 6 часов.В будущем коллектив планирует внедрять различные системы распознавания видеоизображений на основе MANET-сетей. Они состоят из любых переносимых устройств, которым необязательна привязка к единой базовой станции – они контактируют напрямую друг с другом.

