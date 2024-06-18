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НАТО поддерживает Украину из собственных интересов, признал Столтенберг - РИА Новости, 18.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:45 18.06.2024 (обновлено: 19:04 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/nato-1953777501.html
НАТО поддерживает Украину из собственных интересов, признал Столтенберг
НАТО поддерживает Украину из собственных интересов, признал Столтенберг - РИА Новости, 18.06.2024
НАТО поддерживает Украину из собственных интересов, признал Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс во главе с США поддерживает Украину, исходя из собственных интересов "безопасности". РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:45
2024-06-18T19:04
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс во главе с США поддерживает Украину, исходя из собственных интересов "безопасности"."Нам необходимо понимать, что помощь Украине – это не благотворительность, мы помогаем Украине, потому что это, прежде всего, соответствует нашим интересам безопасности", - заявил он в США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html
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в мире, сша, украина, нато, йенс столтенберг
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, НАТО, Йенс Столтенберг
НАТО поддерживает Украину из собственных интересов, признал Столтенберг

Столтенберг: НАТО поддерживает Украину из собственных интересов безопасности

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс во главе с США поддерживает Украину, исходя из собственных интересов "безопасности".
"Нам необходимо понимать, что помощь Украине – это не благотворительность, мы помогаем Украине, потому что это, прежде всего, соответствует нашим интересам безопасности", - заявил он в США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
НАТО оставила Украину без главного
17 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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