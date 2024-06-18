https://ria.ru/20240618/nato-1953777501.html

НАТО поддерживает Украину из собственных интересов, признал Столтенберг

НАТО поддерживает Украину из собственных интересов, признал Столтенберг - РИА Новости, 18.06.2024

НАТО поддерживает Украину из собственных интересов, признал Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс во главе с США поддерживает Украину, исходя из собственных интересов "безопасности". РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:45

2024-06-18T18:45

2024-06-18T19:04

специальная военная операция на украине

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что альянс во главе с США поддерживает Украину, исходя из собственных интересов "безопасности"."Нам необходимо понимать, что помощь Украине – это не благотворительность, мы помогаем Украине, потому что это, прежде всего, соответствует нашим интересам безопасности", - заявил он в США на совместной пресс-конференции с госсекретарем Энтони Блинкеном.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, украина, нато, йенс столтенберг