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"Они торопятся". Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине
"Они торопятся". Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
"Они торопятся". Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине
НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T05:22
2024-06-18T05:22
2024-06-18T14:22
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Посмотрите, почему НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов! Потому что Трамп только что подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского!" — написал он.К посту Филиппо прикрепил видео выступления Трампа, в котором тот назвал Зеленского "величайшим торговцем" и пообещал разобраться с многомиллиардными выплатами Украине, если победит на президентских выборах."Он прав! Давайте прекратим этот цирк, перестанем платить и вооружать! Мир скорее!" — призвал Филиппо.Трамп и прежде критически отзывался о продолжении финансовой помощи Киеву. В частности, он обещал, что в случае переизбрания сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.В апреле США выделили на помощь Украине 61 миллиард долларов, отправили партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов. Принятию законопроекта предшествовали несколько месяцев дискуссий среди американских законодателей.Читайте в Дзен: "По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров. Какую тактику применяет Россия?Это их последний шанс. В Британии неожиданно высказались о Путине. Что известно о мирном плане
https://ria.ru/20240615/predlozhenie-1953127395.html
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в мире, украина, сша, дональд трамп, флориан филиппо, нато, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, НАТО, Франция
"Они торопятся". Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине
Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах в США