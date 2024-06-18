Рейтинг@Mail.ru
"Они торопятся". Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:22 18.06.2024 (обновлено: 14:22 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/nato-1953558939.html
"Они торопятся". Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине
"Они торопятся". Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине - РИА Новости, 18.06.2024
"Они торопятся". Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине
НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T05:22
2024-06-18T14:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
дональд трамп
флориан филиппо
нато
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_0:297:3071:2024_1920x0_80_0_0_5464bcec07b8eecddcafdd670ee5b9c7.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Посмотрите, почему НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов! Потому что Трамп только что подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского!" — написал он.К посту Филиппо прикрепил видео выступления Трампа, в котором тот назвал Зеленского "величайшим торговцем" и пообещал разобраться с многомиллиардными выплатами Украине, если победит на президентских выборах."Он прав! Давайте прекратим этот цирк, перестанем платить и вооружать! Мир скорее!" — призвал Филиппо.Трамп и прежде критически отзывался о продолжении финансовой помощи Киеву. В частности, он обещал, что в случае переизбрания сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.В апреле США выделили на помощь Украине 61 миллиард долларов, отправили партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов. Принятию законопроекта предшествовали несколько месяцев дискуссий среди американских законодателей.Читайте в Дзен: "По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров. Какую тактику применяет Россия?Это их последний шанс. В Британии неожиданно высказались о Путине. Что известно о мирном плане
https://ria.ru/20240615/predlozhenie-1953127395.html
https://ria.ru/20240618/zelenskiy-1953553074.html
https://ria.ru/20240618/kiev-1953555983.html
украина
сша
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912749091_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_702911a7522ee173da27077f6e752835.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, дональд трамп, флориан филиппо, нато, франция
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Флориан Филиппо, НАТО, Франция
"Они торопятся". Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине

Филиппо: НАТО спешит вооружить Украину до победы Трампа на выборах в США

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО
Флаги Украины и НАТО - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
"Посмотрите, почему НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов! Потому что Трамп только что подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского!" — написал он.
Французский политик Флориан Филиппо - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
Французский политик оценил предложение России по Украине
15 июня, 16:07
К посту Филиппо прикрепил видео выступления Трампа, в котором тот назвал Зеленского "величайшим торговцем" и пообещал разобраться с многомиллиардными выплатами Украине, если победит на президентских выборах.
"Он прав! Давайте прекратим этот цирк, перестанем платить и вооружать! Мир скорее!" — призвал Филиппо.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
"Пойти на уступки": на Западе раскрыли просчет Зеленского в Швейцарии
02:35
Трамп и прежде критически отзывался о продолжении финансовой помощи Киеву. В частности, он обещал, что в случае переизбрания сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.
В апреле США выделили на помощь Украине 61 миллиард долларов, отправили партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов. Принятию законопроекта предшествовали несколько месяцев дискуссий среди американских законодателей.
Читайте в Дзен: "По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров. Какую тактику применяет Россия?
Это их последний шанс. В Британии неожиданно высказались о Путине. Что известно о мирном плане
Стол, за которым в 2022 году прошли российско-украинские переговоры во дворце Долмабахче в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
"Не сможет вернуть": в Британии призвали Киев прислушаться к словам Путина
03:40
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАДональд ТрампФлориан ФилиппоНАТОФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала