https://ria.ru/20240618/nato-1953558939.html

"Они торопятся". Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине

"Они торопятся". Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине - РИА Новости, 18.06.2024

"Они торопятся". Во Франции раскрыли отчаянный план НАТО по Украине

НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты"... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T05:22

2024-06-18T05:22

2024-06-18T14:22

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. НАТО спешит вооружить Украину до победы Дональда Трампа на президентских выборах в США, такое мнение высказал французский политик, лидер партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X."Посмотрите, почему НАТО рвется к войне на Украине и финансирует ее на десятки миллиардов! Потому что Трамп только что подтвердил свое несогласие с этим конфликтом и осудил Зеленского!" — написал он.К посту Филиппо прикрепил видео выступления Трампа, в котором тот назвал Зеленского "величайшим торговцем" и пообещал разобраться с многомиллиардными выплатами Украине, если победит на президентских выборах."Он прав! Давайте прекратим этот цирк, перестанем платить и вооружать! Мир скорее!" — призвал Филиппо.Трамп и прежде критически отзывался о продолжении финансовой помощи Киеву. В частности, он обещал, что в случае переизбрания сможет урегулировать украинский конфликт за 24 часа.В апреле США выделили на помощь Украине 61 миллиард долларов, отправили партию оружия и боеприпасов из арсеналов Пентагона на миллиард и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов. Принятию законопроекта предшествовали несколько месяцев дискуссий среди американских законодателей.Читайте в Дзен: "По кускам": в Киеве забили тревогу из-за отказа от переговоров. Какую тактику применяет Россия?Это их последний шанс. В Британии неожиданно высказались о Путине. Что известно о мирном плане

https://ria.ru/20240615/predlozhenie-1953127395.html

https://ria.ru/20240618/zelenskiy-1953553074.html

https://ria.ru/20240618/kiev-1953555983.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп, флориан филиппо, нато, франция