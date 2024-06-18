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НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг
НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.06.2024
НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг
У НАТО нет планов по наращиванию количества ядерного оружия, речь идет о модернизации и замене потенциала, заявил генсек организации Йенс Столтенберг после... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:43
2024-06-18T00:43
2024-06-18T00:43
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БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. У НАТО нет планов по наращиванию количества ядерного оружия, речь идет о модернизации и замене потенциала, заявил генсек организации Йенс Столтенберг после встречи в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. "У НАТО нет планов наращивать ядерное вооружение. В это нет ничего нового, мы занимаемся модернизацией, заменяя старые самолеты на новые самолёты пятого поколения. США модернизируют свое ядерное оружие", - сказал он. По словам генсека, НАТО уже определённое время проводит такую модернизацию и "обеспечивает прозрачность процесса".
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в мире, сша, йенс столтенберг, джо байден, нато
В мире, США, Йенс Столтенберг, Джо Байден, НАТО
НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг
Столтенберг: у НАТО отсутствуют планы наращивать количество ядерного оружия