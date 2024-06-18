https://ria.ru/20240618/nato-1953547045.html

НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг

НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг - РИА Новости, 18.06.2024

НАТО не планирует наращивать ядерное оружие, заявил Столтенберг

У НАТО нет планов по наращиванию количества ядерного оружия, речь идет о модернизации и замене потенциала, заявил генсек организации Йенс Столтенберг после... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:43

2024-06-18T00:43

2024-06-18T00:43

в мире

сша

йенс столтенберг

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/13/1879148072_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7015512bdc78e7e429eb180caa24a7b5.jpg

БРЮССЕЛЬ, 17 июн – РИА Новости. У НАТО нет планов по наращиванию количества ядерного оружия, речь идет о модернизации и замене потенциала, заявил генсек организации Йенс Столтенберг после встречи в Вашингтоне с президентом США Джо Байденом. "У НАТО нет планов наращивать ядерное вооружение. В это нет ничего нового, мы занимаемся модернизацией, заменяя старые самолеты на новые самолёты пятого поколения. США модернизируют свое ядерное оружие", - сказал он. По словам генсека, НАТО уже определённое время проводит такую модернизацию и "обеспечивает прозрачность процесса".

https://ria.ru/20240617/flot-1953242038.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, йенс столтенберг, джо байден, нато