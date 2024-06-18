https://ria.ru/20240618/nastuplenie-1953819324.html
Армия Израиля утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане
Армия Израиля утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане - РИА Новости, 18.06.2024
Армия Израиля утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане, об этом сообщается в ее Telegram-канале. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T21:58
2024-06-18T21:58
2024-06-18T23:01
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане, об этом сообщается в ее Telegram-канале."Были одобрены и утверждены планы военных действий наступления в Ливане, а также приняты решения о продолжении повышения боеготовности войск на местах", — говорится в заявлении.Ранее во вторник их согласовали командующий Северным военным округом Ори Гордин и начальник оперативного управления Генерального штаба Одед Басюк. Они также оценили ситуацию в Северном командовании Израиля.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий в секторе Газа в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть дома на юге страны из-за обстрелов со стороны Израиля. Тель-Авив сообщал о порядка 80 тысячах жителей севера еврейского государства, которые оказались в похожей ситуации.
https://ria.ru/20240615/smi-1953109435.html
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ливан, израиль, в мире, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, тель-авив
Ливан, Израиль, В мире, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Тель-Авив
Армия Израиля утвердила планы боевых действий для наступления в Ливане
ЦАХАЛ сообщил об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане