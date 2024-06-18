https://ria.ru/20240618/napadenie-1953776486.html

В Минске задержали двоих подозреваемых в нападении на мужчину в Подмосковье

В Минске задержали двоих подозреваемых в нападении на мужчину в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2024

В Минске задержали двоих подозреваемых в нападении на мужчину в Подмосковье

В Минске задержаны злоумышленники из Средней Азии, которые напали с ножом на 32-летнего мужчину в Одинцово, сообщило ГУ МВД России по Московской области в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:39

2024-06-18T18:39

2024-06-18T19:25

минск

московская область (подмосковье)

происшествия

россия

белоруссия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

мвд белоруссии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Минске задержаны злоумышленники из Средней Азии, которые напали с ножом на 32-летнего мужчину в Одинцово, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.Ранее подмосковная полиция сообщала, что два злоумышленника на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Потерпевший был госпитализирован."Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки были установлены личности и местонахождение злоумышленников, напавших на мужчину в Одинцовском городском округе. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 1998 и 1995 года рождения. Они были задержаны белорусскими коллегами в Минске", - сказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Уточняется, что между пострадавшим и двумя злоумышленниками произошёл конфликт. В результате инцидента подозреваемые, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения мужчине и скрылись.Кроме того, подмосковная полиция опубликовала видео, где один из злоумышленников рассказал, что нанес пострадавшему 3-4 ножевых ранения из-за того, что тот ругался на его двоюродного брата. Мужчина добавил, что нож у него всегда хранился в машине.

https://ria.ru/20240618/sk-1953653439.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

минск, московская область (подмосковье), происшествия, россия, белоруссия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд белоруссии