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В Минске задержали двоих подозреваемых в нападении на мужчину в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2024
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18:39 18.06.2024 (обновлено: 19:25 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/napadenie-1953776486.html
В Минске задержали двоих подозреваемых в нападении на мужчину в Подмосковье
В Минске задержали двоих подозреваемых в нападении на мужчину в Подмосковье - РИА Новости, 18.06.2024
В Минске задержали двоих подозреваемых в нападении на мужчину в Подмосковье
В Минске задержаны злоумышленники из Средней Азии, которые напали с ножом на 32-летнего мужчину в Одинцово, сообщило ГУ МВД России по Московской области в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:39
2024-06-18T19:25
минск
московская область (подмосковье)
происшествия
россия
белоруссия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
мвд белоруссии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Минске задержаны злоумышленники из Средней Азии, которые напали с ножом на 32-летнего мужчину в Одинцово, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.Ранее подмосковная полиция сообщала, что два злоумышленника на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Потерпевший был госпитализирован."Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки были установлены личности и местонахождение злоумышленников, напавших на мужчину в Одинцовском городском округе. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 1998 и 1995 года рождения. Они были задержаны белорусскими коллегами в Минске", - сказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Уточняется, что между пострадавшим и двумя злоумышленниками произошёл конфликт. В результате инцидента подозреваемые, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения мужчине и скрылись.Кроме того, подмосковная полиция опубликовала видео, где один из злоумышленников рассказал, что нанес пострадавшему 3-4 ножевых ранения из-за того, что тот ругался на его двоюродного брата. Мужчина добавил, что нож у него всегда хранился в машине.
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минск, московская область (подмосковье), происшествия, россия, белоруссия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), мвд белоруссии
Минск, Московская область (Подмосковье), Происшествия, Россия, Белоруссия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), МВД Белоруссии
В Минске задержали двоих подозреваемых в нападении на мужчину в Подмосковье

В Минске милиция задержала двоих подозреваемых в нападении на мужчину в Одинцово

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Минске задержаны злоумышленники из Средней Азии, которые напали с ножом на 32-летнего мужчину в Одинцово, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.
Ранее подмосковная полиция сообщала, что два злоумышленника на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Потерпевший был госпитализирован.
"Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки были установлены личности и местонахождение злоумышленников, напавших на мужчину в Одинцовском городском округе. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 1998 и 1995 года рождения. Они были задержаны белорусскими коллегами в Минске", - сказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Уточняется, что между пострадавшим и двумя злоумышленниками произошёл конфликт. В результате инцидента подозреваемые, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения мужчине и скрылись.
Кроме того, подмосковная полиция опубликовала видео, где один из злоумышленников рассказал, что нанес пострадавшему 3-4 ножевых ранения из-за того, что тот ругался на его двоюродного брата. Мужчина добавил, что нож у него всегда хранился в машине.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В Подмосковье девушка с ножом напала на посетителей магазина
Вчера, 13:36
 
МинскМосковская область (Подмосковье)ПроисшествияРоссияБелоруссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)МВД Белоруссии
 
 
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