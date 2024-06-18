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В ГД поддержали меры для снижения налоговой нагрузки на граждан и бизнес - РИА Новости, 18.06.2024
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19:33 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/nagruzka-1953795789.html
В ГД поддержали меры для снижения налоговой нагрузки на граждан и бизнес
В ГД поддержали меры для снижения налоговой нагрузки на граждан и бизнес - РИА Новости, 18.06.2024
В ГД поддержали меры для снижения налоговой нагрузки на граждан и бизнес
Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на сокращение регуляторной и налоговой нагрузки на граждан... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:33
2024-06-18T19:33
экономика
россия
михаил мишустин
госдума рф
федеральная налоговая служба (фнс россии)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на сокращение регуляторной и налоговой нагрузки на граждан и бизнес. Документ внесен правительством РФ. Он вносит в Налоговый кодекс изменения, включающие как меры донастройки налоговой политики в части администрирования, социальной направленности, так и положения, направленные на поддержку российских компаний. Среди мер налогового администрирования - предоставление возможности физлицам, не являющимся ИП, в налоговых декларациях, заявлениях и других документах, направляемых в налоговые органы, указывать вместо ИНН или персональных данных свой номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ. А из состава единого налогового платежа исключаются суммы страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей гражданских воздушных судов, работников организаций угольной промышленности. Кроме того, предусмотрено обеспечение централизованной передачи сведений о многодетных семьях в ФНС России, что позволит членам таких семей получать налоговые льготы по имущественным налогам в беззаявительном порядке. По НДФЛ можно будет уменьшить выплаты налога на проценты по банковским вкладам, открытым более чем на год. Необлагаемый лимит по таким доходам станет учитываться за каждый год, а не только в конце срока, пояснял в марте премьер-министр России Михаил Мишустин. Среди предложений, направленных на поддержку бизнеса, он назвал отмену подачи "нулевой" упрощенной отчетности, если деятельность компанией не велась. Законопроект также снижает требования для перехода компаний к налоговому мониторингу: к размеру оборота и активов с 1 миллиарда до 800 миллионов рублей; по уплаченным налогам – со 100 миллионов до 80 миллионов рублей. Это позволит расширить круг компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг, чтобы застраховать себя от дополнительных проверок, риска ошибок и доначислений, отмечал Мишустин. Эти и другие меры призваны поддержать граждан и предприятия, резюмировал он. Кроме того, законопроект устанавливает возможность применения коэффициента Крента при исчислении НДПИ в отношении концентратов и других полупродуктов, содержащих платину и металлы платиновой группы.
https://ria.ru/20240608/minpromtorg-1951567131.html
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экономика, россия, михаил мишустин, госдума рф, федеральная налоговая служба (фнс россии)
Экономика, Россия, Михаил Мишустин, Госдума РФ, Федеральная налоговая служба (ФНС России)
В ГД поддержали меры для снижения налоговой нагрузки на граждан и бизнес

Бюджетный комитет ГД поддержал меры снижения налоговой нагрузки на граждан

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы России
Здание Государственной Думы России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении законопроект, направленный на сокращение регуляторной и налоговой нагрузки на граждан и бизнес.
Документ внесен правительством РФ. Он вносит в Налоговый кодекс изменения, включающие как меры донастройки налоговой политики в части администрирования, социальной направленности, так и положения, направленные на поддержку российских компаний.
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Среди мер налогового администрирования - предоставление возможности физлицам, не являющимся ИП, в налоговых декларациях, заявлениях и других документах, направляемых в налоговые органы, указывать вместо ИНН или персональных данных свой номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.
А из состава единого налогового платежа исключаются суммы страховых взносов на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей гражданских воздушных судов, работников организаций угольной промышленности. Кроме того, предусмотрено обеспечение централизованной передачи сведений о многодетных семьях в ФНС России, что позволит членам таких семей получать налоговые льготы по имущественным налогам в беззаявительном порядке.
По НДФЛ можно будет уменьшить выплаты налога на проценты по банковским вкладам, открытым более чем на год. Необлагаемый лимит по таким доходам станет учитываться за каждый год, а не только в конце срока, пояснял в марте премьер-министр России Михаил Мишустин.
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Среди предложений, направленных на поддержку бизнеса, он назвал отмену подачи "нулевой" упрощенной отчетности, если деятельность компанией не велась. Законопроект также снижает требования для перехода компаний к налоговому мониторингу: к размеру оборота и активов с 1 миллиарда до 800 миллионов рублей; по уплаченным налогам – со 100 миллионов до 80 миллионов рублей.
Это позволит расширить круг компаний, которые могут перейти на налоговый мониторинг, чтобы застраховать себя от дополнительных проверок, риска ошибок и доначислений, отмечал Мишустин. Эти и другие меры призваны поддержать граждан и предприятия, резюмировал он.
Кроме того, законопроект устанавливает возможность применения коэффициента Крента при исчислении НДПИ в отношении концентратов и других полупродуктов, содержащих платину и металлы платиновой группы.
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ЭкономикаРоссияМихаил МишустинГосдума РФФедеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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