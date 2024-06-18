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В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье
В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье - РИА Новости, 18.06.2024
В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье
В порт Одессы прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T06:34
2024-06-18T06:34
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ГЕНИЧЕСК, 18 июн — РИА Новости. В порт Одессы прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трех катеров с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке", — рассказал собеседник агентства.По его словам, наемников заметили в порту 9 июня. "После прибытия в порт Одессы эти иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением", — добавил подпольщик.Французских наемников неоднократно замечали в рядах украинской армии. Так, в середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации, тогда удалось ликвидировать более 60 иностранных боевиков, в основном французов.Париж, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них, назвав сообщения об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье
Подполье: в Одессу прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке
ГЕНИЧЕСК, 18 июн — РИА Новости. В порт Одессы прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трех катеров с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, наемников заметили в порту 9 июня.
"После прибытия в порт Одессы эти иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением", — добавил подпольщик.
Французских наемников неоднократно замечали в рядах украинской армии. Так, в середине января российские войска уничтожили в Харькове
пункт временной дислокации, тогда удалось ликвидировать более 60 иностранных боевиков, в основном французов.
Париж
, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ
, попытался откреститься от них, назвав сообщения об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".