https://ria.ru/20240618/naemniki-1953562013.html

В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье

В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье - РИА Новости, 18.06.2024

В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье

В порт Одессы прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T06:34

2024-06-18T06:34

2024-06-18T10:58

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ГЕНИЧЕСК, 18 июн — РИА Новости. В порт Одессы прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трех катеров с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке", — рассказал собеседник агентства.По его словам, наемников заметили в порту 9 июня. "После прибытия в порт Одессы эти иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением", — добавил подпольщик.Французских наемников неоднократно замечали в рядах украинской армии. Так, в середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации, тогда удалось ликвидировать более 60 иностранных боевиков, в основном французов.Париж, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них, назвав сообщения об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".

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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины