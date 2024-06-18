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В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье - РИА Новости, 18.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
06:34 18.06.2024 (обновлено: 10:58 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/naemniki-1953562013.html
В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье
В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье - РИА Новости, 18.06.2024
В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье
В порт Одессы прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T06:34
2024-06-18T10:58
специальная военная операция на украине
в мире
одесса
украина
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 18 июн — РИА Новости. В порт Одессы прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. "Местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трех катеров с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке", — рассказал собеседник агентства.По его словам, наемников заметили в порту 9 июня. "После прибытия в порт Одессы эти иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением", — добавил подпольщик.Французских наемников неоднократно замечали в рядах украинской армии. Так, в середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации, тогда удалось ликвидировать более 60 иностранных боевиков, в основном французов.Париж, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них, назвав сообщения об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
https://ria.ru/20240618/polsha-1953560912.html
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в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Одесса, Украина, Вооруженные силы Украины
В порт Одессы прибыли около 60 наемников, сообщило подполье

Подполье: в Одессу прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК, 18 июн — РИА Новости. В порт Одессы прибыли около 60 наемников, говорящих на французском языке, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье.
"Местные жители зафиксировали факт прибытия в Одесский морской порт трех катеров с иностранными наемниками общей численностью около 60 человек. Прибывшие были вооружены, экипированы и общались между собой на французском языке", — рассказал собеседник агентства.
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По его словам, наемников заметили в порту 9 июня.
"После прибытия в порт Одессы эти иностранные военные рассредоточились по городу, стараются не выходить из мест своего проживания и вообще всячески избегают любых контактов с местным населением", — добавил подпольщик.
Французских наемников неоднократно замечали в рядах украинской армии. Так, в середине января российские войска уничтожили в Харькове пункт временной дислокации, тогда удалось ликвидировать более 60 иностранных боевиков, в основном французов.
Париж, несмотря на множество свидетельств присутствия французских наемников в ВСУ, попытался откреститься от них, назвав сообщения об уничтожении десятков соотечественников в Харькове "грубой манипуляцией русских".
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреОдессаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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