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Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет

Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет - РИА Новости, 18.06.2024

Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет

Движения в теме полноценной реформы системы международного валютного фонда пока нет, несмотря на неоднократные призывы РФ, сообщил заместитель председателя... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T06:59

2024-06-18T06:59

2024-06-18T06:59

россия

дмитрий медведев

единая россия

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ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Движения в теме полноценной реформы системы международного валютного фонда пока нет, несмотря на неоднократные призывы РФ, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев "Тема входит в число обсуждаемых. Но, к сожалению, движения здесь особого мы не видим, хотя мы неоднократно призывали к расширению деятельности многосторонних банков развития для наращивания помощи государствам глобального Юга, стран Востока в достижении целей устойчивого развития", - сказал Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке. По его словам, налаживание валютно-финансовой и банковской инфраструктуры могло бы упростить организацию турпотока. "Для наших стран это важно, поскольку много туристов отдыхает в регионе, и не только у нас здесь, но и в ваших странах. Это могло бы помочь укреплению турпотока и взаимодействию в этой сфере", - добавил Медведев.

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россия, дмитрий медведев, единая россия, в мире