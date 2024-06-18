Медведев заявил, что движения по реформе МВФ пока нет
Медведев: движение в теме реформы системы МВФ пока отсутствует
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда в Вашингтоне
Здание Международного валютного фонда в Вашингтоне. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Движения в теме полноценной реформы системы международного валютного фонда пока нет, несмотря на неоднократные призывы РФ, сообщил заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев
"Тема входит в число обсуждаемых. Но, к сожалению, движения здесь особого мы не видим, хотя мы неоднократно призывали к расширению деятельности многосторонних банков развития для наращивания помощи государствам глобального Юга, стран Востока в достижении целей устойчивого развития", - сказал Медведев, выступая на круглом столе "Роль ответственных политических сил России и стран АСЕАН в обеспечении финансовой и экономической безопасности суверенных государств" в ходе межпартийного форума "Мировое большинство за многополярный мир" во Владивостоке.
По его словам, налаживание валютно-финансовой и банковской инфраструктуры могло бы упростить организацию турпотока. "Для наших стран это важно, поскольку много туристов отдыхает в регионе, и не только у нас здесь, но и в ваших странах. Это могло бы помочь укреплению турпотока и взаимодействию в этой сфере", - добавил Медведев.