В Минске задержали злоумышленников, напавших с ножом на мужчину в Одинцово
МВД: в Минске задержали злоумышленников, напавших с ножом на мужчину в Одинцово
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудник милиции Белоруссии. Архивное фото
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Минске задержаны злоумышленники из Средней Азии, которые напали с ножом на 32-летнего мужчину в Одинцово, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.
Ранее подмосковная полиция сообщала, что два злоумышленника на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Потерпевший был госпитализирован.
"Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки были установлены личности и местонахождение злоумышленников, напавших на мужчину в Одинцовском городском округе. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 1998 и 1995 года рождения. Они были задержаны белорусскими коллегами в Минске", - сказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Уточняется, что между пострадавшим и двумя злоумышленниками произошёл конфликт. В результате инцидента подозреваемые, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения мужчине и скрылись.
Кроме того, подмосковная полиция опубликовала видео, где один из злоумышленников рассказал, что нанес пострадавшему 3-4 ножевых ранения из-за того, что тот ругался на его двоюродного брата. Мужчина добавил, что нож у него всегда хранился в машине.
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