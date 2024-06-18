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В Минске задержали злоумышленников, напавших с ножом на мужчину в Одинцово - РИА Новости, 18.06.2024
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18:59 18.06.2024 (обновлено: 19:25 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/mvd-1953784333.html
В Минске задержали злоумышленников, напавших с ножом на мужчину в Одинцово
В Минске задержали злоумышленников, напавших с ножом на мужчину в Одинцово - РИА Новости, 18.06.2024
В Минске задержали злоумышленников, напавших с ножом на мужчину в Одинцово
В Минске задержаны злоумышленники из Средней Азии, которые напали с ножом на 32-летнего мужчину в Одинцово, сообщило ГУ МВД России по Московской области в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:59
2024-06-18T19:25
происшествия
одинцово
россия
минск
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Минске задержаны злоумышленники из Средней Азии, которые напали с ножом на 32-летнего мужчину в Одинцово, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.Ранее подмосковная полиция сообщала, что два злоумышленника на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Потерпевший был госпитализирован."Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки были установлены личности и местонахождение злоумышленников, напавших на мужчину в Одинцовском городском округе. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 1998 и 1995 года рождения. Они были задержаны белорусскими коллегами в Минске", - сказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.Уточняется, что между пострадавшим и двумя злоумышленниками произошёл конфликт. В результате инцидента подозреваемые, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения мужчине и скрылись.Кроме того, подмосковная полиция опубликовала видео, где один из злоумышленников рассказал, что нанес пострадавшему 3-4 ножевых ранения из-за того, что тот ругался на его двоюродного брата. Мужчина добавил, что нож у него всегда хранился в машине.
https://ria.ru/20240618/sk-1953653439.html
https://ria.ru/20240614/napadenie-1952894342.html
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происшествия, одинцово, россия, минск, татьяна петрова
Происшествия, Одинцово, Россия, Минск, Татьяна Петрова
В Минске задержали злоумышленников, напавших с ножом на мужчину в Одинцово

МВД: в Минске задержали злоумышленников, напавших с ножом на мужчину в Одинцово

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкСотрудник милиции Белоруссии
Сотрудник милиции Белоруссии - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Минске задержаны злоумышленники из Средней Азии, которые напали с ножом на 32-летнего мужчину в Одинцово, сообщило ГУ МВД России по Московской области в Telegram-канале.
Ранее подмосковная полиция сообщала, что два злоумышленника на проезжей части Можайского шоссе в Одинцово ранили ножом 32-летнего мужчину и скрылись. Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ "Хулиганство". Потерпевший был госпитализирован.
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"Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки были установлены личности и местонахождение злоумышленников, напавших на мужчину в Одинцовском городском округе. Ими оказались уроженцы одной из республик Средней Азии 1998 и 1995 года рождения. Они были задержаны белорусскими коллегами в Минске", - сказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
Уточняется, что между пострадавшим и двумя злоумышленниками произошёл конфликт. В результате инцидента подозреваемые, один из которых был с ножом, нанесли телесные повреждения мужчине и скрылись.
Кроме того, подмосковная полиция опубликовала видео, где один из злоумышленников рассказал, что нанес пострадавшему 3-4 ножевых ранения из-за того, что тот ругался на его двоюродного брата. Мужчина добавил, что нож у него всегда хранился в машине.
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