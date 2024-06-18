https://ria.ru/20240618/mvd-1953641864.html

Женщина и трое детей остаются в больнице после ДТП в Рязанской области

Женщина и трое детей остаются в больнице после ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 18.06.2024

Женщина и трое детей остаются в больнице после ДТП в Рязанской области

Женщина и трое несовершеннолетних детей остаются в больнице после массового ДТП в Рязанской области, сообщили в в Telegram-канале УМВД России по региону со... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:03

2024-06-18T13:03

2024-06-18T13:33

рязанская область

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Женщина и трое несовершеннолетних детей остаются в больнице после массового ДТП в Рязанской области, сообщили в в Telegram-канале УМВД России по региону со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.Утром во вторник в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса "ГАЗ", автомобиля Land Rover и двух грузовых автомобилей МАN. В результате 8 человек погибли, ещё 13 пострадали. По информации правоохранителей, причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения"."Женщина и трое несовершеннолетних детей (пассажиры автомобиля Land Rover - ред.) с ранениями госпитализированы в медицинскую организацию", — говорится в сообщении.

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рязанская область

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2024

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рязанская область, происшествия