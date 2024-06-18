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Женщина и трое детей остаются в больнице после ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 18.06.2024
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13:03 18.06.2024 (обновлено: 13:33 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/mvd-1953641864.html
Женщина и трое детей остаются в больнице после ДТП в Рязанской области
Женщина и трое детей остаются в больнице после ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 18.06.2024
Женщина и трое детей остаются в больнице после ДТП в Рязанской области
Женщина и трое несовершеннолетних детей остаются в больнице после массового ДТП в Рязанской области, сообщили в в Telegram-канале УМВД России по региону со... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:03
2024-06-18T13:33
рязанская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Женщина и трое несовершеннолетних детей остаются в больнице после массового ДТП в Рязанской области, сообщили в в Telegram-канале УМВД России по региону со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.Утром во вторник в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса "ГАЗ", автомобиля Land Rover и двух грузовых автомобилей МАN. В результате 8 человек погибли, ещё 13 пострадали. По информации правоохранителей, причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения"."Женщина и трое несовершеннолетних детей (пассажиры автомобиля Land Rover - ред.) с ранениями госпитализированы в медицинскую организацию", — говорится в сообщении.
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рязанская область, происшествия
Рязанская область, Происшествия
Женщина и трое детей остаются в больнице после ДТП в Рязанской области

МВД: женщина и 3 ребенка остаются в больнице после ДТП в Рязанской области

© РИА Новости / Пресс-служба прокуратуры Рязанской области | Перейти в медиабанкНа месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Пресс-служба прокуратуры Рязанской области
Перейти в медиабанк
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Женщина и трое несовершеннолетних детей остаются в больнице после массового ДТП в Рязанской области, сообщили в в Telegram-канале УМВД России по региону со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.
Утром во вторник в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса "ГАЗ", автомобиля Land Rover и двух грузовых автомобилей МАN. В результате 8 человек погибли, ещё 13 пострадали. По информации правоохранителей, причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения".
"Женщина и трое несовершеннолетних детей (пассажиры автомобиля Land Rover - ред.) с ранениями госпитализированы в медицинскую организацию", — говорится в сообщении.
На месте ДТП в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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