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Женщина и трое детей остаются в больнице после ДТП в Рязанской области
Женщина и трое детей остаются в больнице после ДТП в Рязанской области - РИА Новости, 18.06.2024
Женщина и трое детей остаются в больнице после ДТП в Рязанской области
Женщина и трое несовершеннолетних детей остаются в больнице после массового ДТП в Рязанской области, сообщили в в Telegram-канале УМВД России по региону со... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:03
2024-06-18T13:03
2024-06-18T13:33
рязанская область
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 18 июн - РИА Новости. Женщина и трое несовершеннолетних детей остаются в больнице после массового ДТП в Рязанской области, сообщили в в Telegram-канале УМВД России по региону со ссылкой на представителя МВД РФ Ирину Волк.Утром во вторник в Шиловском районе Рязанской области произошло ДТП с участием микроавтобуса "ГАЗ", автомобиля Land Rover и двух грузовых автомобилей МАN. В результате 8 человек погибли, ещё 13 пострадали. По информации правоохранителей, причиной ДТП, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу. Возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения"."Женщина и трое несовершеннолетних детей (пассажиры автомобиля Land Rover - ред.) с ранениями госпитализированы в медицинскую организацию", — говорится в сообщении.
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рязанская область
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рязанская область, происшествия
Рязанская область, Происшествия
Женщина и трое детей остаются в больнице после ДТП в Рязанской области
МВД: женщина и 3 ребенка остаются в больнице после ДТП в Рязанской области