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"Пропагандистская машина". Маск раскритиковал Associated Press - РИА Новости, 18.06.2024
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17:49 18.06.2024 (обновлено: 18:01 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/musk-1953761045.html
"Пропагандистская машина". Маск раскритиковал Associated Press
"Пропагандистская машина". Маск раскритиковал Associated Press - РИА Новости, 18.06.2024
"Пропагандистская машина". Маск раскритиковал Associated Press
Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал агентство Ассошиэйтед Пресс крайне левой пропагандистской машиной. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:49
2024-06-18T18:01
в мире
технологии
сша
лос-анджелес
илон маск
джо байден
tesla motors
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал агентство Ассошиэйтед Пресс крайне левой пропагандистской машиной. Ранее Маск подверг критике информационное агентство Рейтер, которое он ранее называл "худшим" из традиционных СМИ в мире. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности производителя электромобилей Tesla. В постах в принадлежащей ему соцсети Х Маск призывал не верить новостным сообщениям Рейтер, касающихся его компании. "Ассошиэйтед Пресс - это крайне левая пропагандистская машина", - написал предприниматель в соцсети X. Так он отреагировал на сообщение о том, что агентство попыталось опровергнуть один из инцидентов с президентом США Джо Байденом, на которых глава государства застывает на публике. Речь идет об инциденте во время мероприятия Лос-Анджелесе 15 июня, который был снят на видео. При этом Ассошиэйтед Пресс, сославшись на анонимный источник, заявило, что ничего из ряда вон выходящего тогда не произошло.
https://ria.ru/20240617/mask-1953311521.html
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в мире, технологии, сша, лос-анджелес, илон маск, джо байден, tesla motors
В мире, Технологии, США, Лос-Анджелес, Илон Маск, Джо Байден, Tesla motors
"Пропагандистская машина". Маск раскритиковал Associated Press

Маск назвал агентство AP крайне левой пропагандистской машиной

© AP Photo / Leon NealИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Leon Neal
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X назвал агентство Ассошиэйтед Пресс крайне левой пропагандистской машиной.
Ранее Маск подверг критике информационное агентство Рейтер, которое он ранее называл "худшим" из традиционных СМИ в мире. Недовольство предпринимателя вызывало информационное освещение экономической и инвестиционной деятельности производителя электромобилей Tesla. В постах в принадлежащей ему соцсети Х Маск призывал не верить новостным сообщениям Рейтер, касающихся его компании.
"Ассошиэйтед Пресс - это крайне левая пропагандистская машина", - написал предприниматель в соцсети X.
Так он отреагировал на сообщение о том, что агентство попыталось опровергнуть один из инцидентов с президентом США Джо Байденом, на которых глава государства застывает на публике. Речь идет об инциденте во время мероприятия Лос-Анджелесе 15 июня, который был снят на видео. При этом Ассошиэйтед Пресс, сославшись на анонимный источник, заявило, что ничего из ряда вон выходящего тогда не произошло.
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В миреТехнологииСШАЛос-АнджелесИлон МаскДжо БайденTesla motors
 
 
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