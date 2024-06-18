https://ria.ru/20240618/moskva-1953714327.html

Движение по МСД в направлении проспекта Мира затруднено из-за ДТП

Движение по МСД в направлении проспекта Мира затруднено из-за ДТП - РИА Новости, 18.06.2024

Движение по МСД в направлении проспекта Мира затруднено из-за ДТП

Несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре, из-за этого движение в направлении проспекта Мира затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:08

2024-06-18T16:08

2024-06-18T16:08

происшествия

москва

авто

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре, из-за этого движение в направлении проспекта Мира затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На МСД, северо-восточная хорда, проезд Серебрякова, дом 14А столкнулись несколько автомобилей… Движение в направлении пр-та Мира затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

https://ria.ru/20240618/gai-1953609431.html

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происшествия, москва, авто