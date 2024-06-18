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Движение по МСД в направлении проспекта Мира затруднено из-за ДТП - РИА Новости, 18.06.2024
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16:08 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/moskva-1953714327.html
Движение по МСД в направлении проспекта Мира затруднено из-за ДТП
Движение по МСД в направлении проспекта Мира затруднено из-за ДТП - РИА Новости, 18.06.2024
Движение по МСД в направлении проспекта Мира затруднено из-за ДТП
Несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре, из-за этого движение в направлении проспекта Мира затруднено, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:08
2024-06-18T16:08
происшествия
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авто
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре, из-за этого движение в направлении проспекта Мира затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта. "На МСД, северо-восточная хорда, проезд Серебрякова, дом 14А столкнулись несколько автомобилей… Движение в направлении пр-та Мира затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении. В ведомстве рассказали, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
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происшествия, москва, авто
Происшествия, Москва, Авто
Движение по МСД в направлении проспекта Мира затруднено из-за ДТП

Дептранс: из-за ДТП затруднено движение по МСД в направлении проспекта Мира

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение в Москве
Автомобильное движение в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Автомобильное движение в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на Московском скоростном диаметре, из-за этого движение в направлении проспекта Мира затруднено, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта.
"На МСД, северо-восточная хорда, проезд Серебрякова, дом 14А столкнулись несколько автомобилей… Движение в направлении пр-та Мира затруднено, пожалуйста, выбирайте пути объезда", - говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.
Место ДТП, где водитель автомобиля МАН совершил столкновение с 16 транспортными средствами на улице Дмитриевского в Москве. 18 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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