https://ria.ru/20240618/moskva-1953588353.html
Москвичей предупредили о ливнях с грозой
Москвичей предупредили о ливнях с грозой - РИА Новости, 18.06.2024
Москвичей предупредили о ливнях с грозой
Вечером во вторник некоторым москвичам придется идти с работы под ливнем, местами на столичный регион прольется до 40 миллиметров осадков, сообщила в своем... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:23
2024-06-18T10:23
2024-06-18T10:23
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вечером во вторник некоторым москвичам придется идти с работы под ливнем, местами на столичный регион прольется до 40 миллиметров осадков, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, день 18 июня в столичном регионе станет еще одним из ненастных в текущем месяце. Южный циклон, который накануне залил Москву дождем, еще в силе. "В его системе циркулирует воздух с разными температурными характеристиками, поэтому система атмосферных фронтов довольно сложная. Расчеты показывают, что днем на столичный регион прольется много дождя, количество осадков по территории может существенно различаться: где-то 5-10 миллиметров, а местами 20-40 миллиметров. Наибольшая интенсивность осадков придет на период 12-18 часов... Пусть небольшой утренний дождичек не расслабляет москвичей, вечером некоторым придется возвращаться после работы под ливнем", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что грозовая деятельность во вторник будет активной, в это время лучше находиться вне улицы.
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общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичей предупредили о ливнях с грозой
В Москве во вторник вечером прольется до 40 миллиметров осадков
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вечером во вторник некоторым москвичам придется идти с работы под ливнем, местами на столичный регион прольется до 40 миллиметров осадков, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, день 18 июня в столичном регионе станет еще одним из ненастных в текущем месяце. Южный циклон, который накануне залил Москву дождем, еще в силе.
«
"В его системе циркулирует воздух с разными температурными характеристиками, поэтому система атмосферных фронтов довольно сложная. Расчеты показывают, что днем на столичный регион прольется много дождя, количество осадков по территории может существенно различаться: где-то 5-10 миллиметров, а местами 20-40 миллиметров. Наибольшая интенсивность осадков придет на период 12-18 часов... Пусть небольшой утренний дождичек не расслабляет москвичей, вечером некоторым придется возвращаться после работы под ливнем", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что грозовая деятельность во вторник будет активной, в это время лучше находиться вне улицы.