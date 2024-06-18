Рейтинг@Mail.ru
Москвичей предупредили о ливнях с грозой - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:23 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/moskva-1953588353.html
Москвичей предупредили о ливнях с грозой
Москвичей предупредили о ливнях с грозой - РИА Новости, 18.06.2024
Москвичей предупредили о ливнях с грозой
Вечером во вторник некоторым москвичам придется идти с работы под ливнем, местами на столичный регион прольется до 40 миллиметров осадков, сообщила в своем... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T10:23
2024-06-18T10:23
общество
москва
татьяна позднякова
погода
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952550083_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_eb52008afd6e8647554377a450e6e0e8.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вечером во вторник некоторым москвичам придется идти с работы под ливнем, местами на столичный регион прольется до 40 миллиметров осадков, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, день 18 июня в столичном регионе станет еще одним из ненастных в текущем месяце. Южный циклон, который накануне залил Москву дождем, еще в силе. "В его системе циркулирует воздух с разными температурными характеристиками, поэтому система атмосферных фронтов довольно сложная. Расчеты показывают, что днем на столичный регион прольется много дождя, количество осадков по территории может существенно различаться: где-то 5-10 миллиметров, а местами 20-40 миллиметров. Наибольшая интенсивность осадков придет на период 12-18 часов... Пусть небольшой утренний дождичек не расслабляет москвичей, вечером некоторым придется возвращаться после работы под ливнем", - рассказала Позднякова. Синоптик отметила, что грозовая деятельность во вторник будет активной, в это время лучше находиться вне улицы.
https://ria.ru/20240426/pogoda-1942542737.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952550083_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_583e0163e359b088f208067e1208fb78.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, татьяна позднякова, погода
Общество, Москва, Татьяна Позднякова, Погода
Москвичей предупредили о ливнях с грозой

В Москве во вторник вечером прольется до 40 миллиметров осадков

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Дождь в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Вечером во вторник некоторым москвичам придется идти с работы под ливнем, местами на столичный регион прольется до 40 миллиметров осадков, сообщила в своем Telegram-канале главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, день 18 июня в столичном регионе станет еще одним из ненастных в текущем месяце. Южный циклон, который накануне залил Москву дождем, еще в силе.
«
"В его системе циркулирует воздух с разными температурными характеристиками, поэтому система атмосферных фронтов довольно сложная. Расчеты показывают, что днем на столичный регион прольется много дождя, количество осадков по территории может существенно различаться: где-то 5-10 миллиметров, а местами 20-40 миллиметров. Наибольшая интенсивность осадков придет на период 12-18 часов... Пусть небольшой утренний дождичек не расслабляет москвичей, вечером некоторым придется возвращаться после работы под ливнем", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что грозовая деятельность во вторник будет активной, в это время лучше находиться вне улицы.
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Россиянам рассказали о погоде летом 2024 года
26 апреля, 16:24
 
ОбществоМоскваТатьяна ПоздняковаПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала