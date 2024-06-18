Рейтинг@Mail.ru
Москалькова отметила проблему перенаполнения в ряде СИЗО - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/moskalkova-1953638954.html
Москалькова отметила проблему перенаполнения в ряде СИЗО
Москалькова отметила проблему перенаполнения в ряде СИЗО - РИА Новости, 18.06.2024
Москалькова отметила проблему перенаполнения в ряде СИЗО
Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что в последние годы в ряде СИЗО отмечается проблема перенаполнения, что... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:53
2024-06-18T12:53
общество
татьяна москалькова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:3045:1713_1920x0_80_0_0_95c6094537c0a5d006acb1254797db70.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что в последние годы в ряде СИЗО отмечается проблема перенаполнения, что сказывается на условиях содержания. "В последние годы мы сталкиваемся с перенаполнением в ряде СИЗО, что, естественно, не может не сказаться на условиях содержания и гарантий, прав и свобод человека. Только что мы были свидетелями трагедии в ростовских учреждениях уголовно-исполнительной системы, где наблюдалось перенаполнение принятых людей", - сказала Москалькова в видеообращении к участником конференции "Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции". Она отметила, что власти в первую очередь обращаются к следственным органам по поводу очень внимательного и дозированного применения меры пресечения при заключении под стражу. "Ко мне как к федеральному уполномоченному в прошлом году поступило более 5 тысяч обращений от лиц, находящихся в условиях изоляции, в СИЗО и колонии. Здесь нет административно задержанных, нет тех лиц, которые содержатся в центрах временного размещения иностранных граждан, …но эта цифра очень внушительная", - добавила она.
https://ria.ru/20240617/sizo-1953338787.html
https://ria.ru/20240422/moskalkova-1941634760.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861441160_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1f44237e5d2c75e3fd47acfe7c46b388.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, татьяна москалькова
Общество, Татьяна Москалькова
Москалькова отметила проблему перенаполнения в ряде СИЗО

Москалькова: перенаполнение в ряде СИЗО сказывается на условиях содержания

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что в последние годы в ряде СИЗО отмечается проблема перенаполнения, что сказывается на условиях содержания.
«
"В последние годы мы сталкиваемся с перенаполнением в ряде СИЗО, что, естественно, не может не сказаться на условиях содержания и гарантий, прав и свобод человека. Только что мы были свидетелями трагедии в ростовских учреждениях уголовно-исполнительной системы, где наблюдалось перенаполнение принятых людей", - сказала Москалькова в видеообращении к участником конференции "Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции".
Обстановка у СИЗО-1 в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
Источник рассказал об условиях содержания в ростовском СИЗО
Вчера, 10:26
Она отметила, что власти в первую очередь обращаются к следственным органам по поводу очень внимательного и дозированного применения меры пресечения при заключении под стражу.
"Ко мне как к федеральному уполномоченному в прошлом году поступило более 5 тысяч обращений от лиц, находящихся в условиях изоляции, в СИЗО и колонии. Здесь нет административно задержанных, нет тех лиц, которые содержатся в центрах временного размещения иностранных граждан, …но эта цифра очень внушительная", - добавила она.
Татьяна Москалькова - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Москалькова попросила ГП провести проверку в "Черном дельфине"
22 апреля, 21:12
 
ОбществоТатьяна Москалькова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала