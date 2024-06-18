https://ria.ru/20240618/moskalkova-1953638954.html

Москалькова отметила проблему перенаполнения в ряде СИЗО

Москалькова отметила проблему перенаполнения в ряде СИЗО - РИА Новости, 18.06.2024

Москалькова отметила проблему перенаполнения в ряде СИЗО

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что в последние годы в ряде СИЗО отмечается проблема перенаполнения, что... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T12:53

2024-06-18T12:53

2024-06-18T12:53

общество

татьяна москалькова

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова заявила, что в последние годы в ряде СИЗО отмечается проблема перенаполнения, что сказывается на условиях содержания. "В последние годы мы сталкиваемся с перенаполнением в ряде СИЗО, что, естественно, не может не сказаться на условиях содержания и гарантий, прав и свобод человека. Только что мы были свидетелями трагедии в ростовских учреждениях уголовно-исполнительной системы, где наблюдалось перенаполнение принятых людей", - сказала Москалькова в видеообращении к участником конференции "Трансформация принудительного содержания и картина будущего прав человека в условиях изоляции". Она отметила, что власти в первую очередь обращаются к следственным органам по поводу очень внимательного и дозированного применения меры пресечения при заключении под стражу. "Ко мне как к федеральному уполномоченному в прошлом году поступило более 5 тысяч обращений от лиц, находящихся в условиях изоляции, в СИЗО и колонии. Здесь нет административно задержанных, нет тех лиц, которые содержатся в центрах временного размещения иностранных граждан, …но эта цифра очень внушительная", - добавила она.

https://ria.ru/20240617/sizo-1953338787.html

https://ria.ru/20240422/moskalkova-1941634760.html

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общество, татьяна москалькова