https://ria.ru/20240618/mosbirzha-1953755099.html

Рубль уверенно растет против юаня четвертую сессию подряд

Рубль уверенно растет против юаня четвертую сессию подряд - РИА Новости, 18.06.2024

Рубль уверенно растет против юаня четвертую сессию подряд

Курс рубля во вторник уверенно растет против юаня четвертую торговую сессию подряд, обновляя максимумы за год к валюте КНР, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T17:26

2024-06-18T17:26

2024-06-18T17:26

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китай

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дмитрий бабин

московская биржа

бкс мир инвестиций

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Курс рубля во вторник уверенно растет против юаня четвертую торговую сессию подряд, обновляя максимумы за год к валюте КНР, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.07 мск падает на 24 копейки, до 11,72 рубля. Ранее во вторник юань обновил минимум с июня прошлого года, упав до 11,68 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" к этому времени составляет 107,5 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 87,47 рубля (-0,6%). Рубль прибавляет к юаню Курс рубля во вторник продолжает укрепляться, при этом юань, основная валюта на Московской бирже, слабеет уже четвертую сессию подряд и обновляет минимумы с июня прошлого года. "Фактор налогового периода вряд ли является единственной причиной столь резкого укрепления рубля. Хотя, конечно, основная выручка экспортеров в иностранной валюте номинирована в юанях. Инфраструктурные риски, связанные с недавним объявлением санкций против Мосбиржи и НКЦ, могут провоцировать многих держателей юаней избавляться от них, что оказывает дополнительное давление на его курс к рублю", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 17.05 мск росла на 0,6%, до 84,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 105,2 пункта. ПрогнозыПродолжающееся укрепление рубля, с одной стороны, обусловлено жесткой монетарной политикой ЦБ, с другой - восстановлением цен на нефть и возросшими сложностями в расчетах импортеров с иностранными контрагентами из-за новых ограничений, считает Максим Федосов из УК "Первая". "На этом фоне спрос на иностранную валюту снижается. Также в ближайшее время российскую валюту будет поддерживать приближающийся пик налогового периода июня", - добавляет он. Диапазон возможных колебаний юаня до конца недели выглядит достаточно широким: от 11,5 рубля до 12 рублей, возможен и выход за пределы этих границ, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".

https://ria.ru/20240617/kurs-1953483586.html

https://ria.ru/20240617/benzin-1953423304.html

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экономика, китай, сша, дмитрий бабин, московская биржа, бкс мир инвестиций, центральный банк рф (цб рф)