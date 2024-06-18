https://ria.ru/20240618/mosbirzha-1953755099.html
Рубль уверенно растет против юаня четвертую сессию подряд
Рубль уверенно растет против юаня четвертую сессию подряд - РИА Новости, 18.06.2024
Рубль уверенно растет против юаня четвертую сессию подряд
Курс рубля во вторник уверенно растет против юаня четвертую торговую сессию подряд, обновляя максимумы за год к валюте КНР, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:26
2024-06-18T17:26
2024-06-18T17:26
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Курс рубля во вторник уверенно растет против юаня четвертую торговую сессию подряд, обновляя максимумы за год к валюте КНР, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.07 мск падает на 24 копейки, до 11,72 рубля. Ранее во вторник юань обновил минимум с июня прошлого года, упав до 11,68 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" к этому времени составляет 107,5 миллиарда рублей. Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 87,47 рубля (-0,6%). Рубль прибавляет к юаню Курс рубля во вторник продолжает укрепляться, при этом юань, основная валюта на Московской бирже, слабеет уже четвертую сессию подряд и обновляет минимумы с июня прошлого года. "Фактор налогового периода вряд ли является единственной причиной столь резкого укрепления рубля. Хотя, конечно, основная выручка экспортеров в иностранной валюте номинирована в юанях. Инфраструктурные риски, связанные с недавним объявлением санкций против Мосбиржи и НКЦ, могут провоцировать многих держателей юаней избавляться от них, что оказывает дополнительное давление на его курс к рублю", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Стоимость нефти к 17.05 мск росла на 0,6%, до 84,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 105,2 пункта. ПрогнозыПродолжающееся укрепление рубля, с одной стороны, обусловлено жесткой монетарной политикой ЦБ, с другой - восстановлением цен на нефть и возросшими сложностями в расчетах импортеров с иностранными контрагентами из-за новых ограничений, считает Максим Федосов из УК "Первая". "На этом фоне спрос на иностранную валюту снижается. Также в ближайшее время российскую валюту будет поддерживать приближающийся пик налогового периода июня", - добавляет он. Диапазон возможных колебаний юаня до конца недели выглядит достаточно широким: от 11,5 рубля до 12 рублей, возможен и выход за пределы этих границ, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
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экономика, китай, сша, дмитрий бабин, московская биржа, бкс мир инвестиций, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Китай, США, Дмитрий Бабин, Московская биржа, БКС Мир инвестиций, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Рубль уверенно растет против юаня четвертую сессию подряд
Мосбиржа: курс рубля растет против юаня четвертую торговую сессию подряд
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Курс рубля во вторник уверенно растет против юаня четвертую торговую сессию подряд, обновляя максимумы за год к валюте КНР, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.07 мск падает на 24 копейки, до 11,72 рубля. Ранее во вторник юань обновил минимум с июня прошлого года, упав до 11,68 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" к этому времени составляет 107,5 миллиарда рублей.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 87,47 рубля (-0,6%).
Курс рубля во вторник продолжает укрепляться, при этом юань, основная валюта на Московской бирже, слабеет уже четвертую сессию подряд и обновляет минимумы с июня прошлого года.
"Фактор налогового периода вряд ли является единственной причиной столь резкого укрепления рубля. Хотя, конечно, основная выручка экспортеров в иностранной валюте номинирована в юанях. Инфраструктурные риски, связанные с недавним объявлением санкций против Мосбиржи и НКЦ, могут провоцировать многих держателей юаней избавляться от них, что оказывает дополнительное давление на его курс к рублю", - комментирует Дмитрий Бабин
из "БКС Мир инвестиций
".
Стоимость нефти к 17.05 мск росла на 0,6%, до 84,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США
) снижался на 0,1%, до 105,2 пункта.
Продолжающееся укрепление рубля, с одной стороны, обусловлено жесткой монетарной политикой ЦБ
, с другой - восстановлением цен на нефть и возросшими сложностями в расчетах импортеров с иностранными контрагентами из-за новых ограничений, считает Максим Федосов из УК "Первая".
"На этом фоне спрос на иностранную валюту снижается. Также в ближайшее время российскую валюту будет поддерживать приближающийся пик налогового периода июня", - добавляет он.
Диапазон возможных колебаний юаня до конца недели выглядит достаточно широким: от 11,5 рубля до 12 рублей, возможен и выход за пределы этих границ, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".