Рейтинг@Mail.ru
В отношении Моргенштерна* зарегистрировали еще один протокол - РИА Новости, 18.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 18.06.2024 (обновлено: 14:07 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/morgenshtern-1953601390.html
В отношении Моргенштерна* зарегистрировали еще один протокол
В отношении Моргенштерна* зарегистрировали еще один протокол - РИА Новости, 18.06.2024
В отношении Моргенштерна* зарегистрировали еще один протокол
Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый по счету протокол в отношении рэпера Моргенштерна*, составленный из-за неверного оформления иноагентсткой... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:01
2024-06-18T14:07
москва
россия
моргенштерн (алишер моргенштерн)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891592617_0:0:2601:1464_1920x0_80_0_0_68a31866e278f6d8bf224e9ac19d12b9.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый по счету протокол в отношении рэпера Моргенштерна*, составленный из-за неверного оформления иноагентсткой плашки, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Моргенштерна А.Т.", - сказано в картотеке. Судебное заседание назначено на 9 июля в 10.00.Ранее такой протокол уже поступал в инстанцию, но его вернули обратно заявителю для устранения недостатков. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, постановление о возбуждении административного дела было вынесено Савеловской межрайонной прокуратурой. Поводом для составления протокола послужил клип Моргенштерна* на YouTube, в котором он в неверной форме указал свой статус иностранного агента: в плашке было указание на то, что материал создан или распространен иностранным агентом, но фамилия, имя и отчество Моргенштерна* указаны не были. Кроме этого, по словам собеседницы, длительность пометки в аудио и видеоматериалах была всего 5 секунд при необходимых 15. Ранее суд оштрафовал рэпера на 40 и 50 тысяч рублей за выпуск материалов в интернете без плашки иноагента, еще на 40 тысяч - за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст, как того требует закон. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20240411/shou-biznes-1939235619.html
https://ria.ru/20231117/morgenshtern-1910042742.html
https://ria.ru/20240128/artisty-1923909599.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891592617_0:0:2237:1677_1920x0_80_0_0_b36dccee9c3e7eeebada2aee9708d006.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)
Москва, Россия, Моргенштерн (Алишер Моргенштерн)
В отношении Моргенштерна* зарегистрировали еще один протокол

Суд в Москве зарегистрировал четвертый протокол в отношении Моргенштерна

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэп-исполнитель Моргенштерн*
Рэп-исполнитель Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Рэп-исполнитель Моргенштерн*. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый по счету протокол в отношении рэпера Моргенштерна*, составленный из-за неверного оформления иноагентсткой плашки, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
"Зарегистрирован протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Моргенштерна А.Т.", - сказано в картотеке.
Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
В РПЦ прокомментировали попытки "реабилитировать" Киркорова и Моргенштерна*
11 апреля, 04:16
Судебное заседание назначено на 9 июля в 10.00.
Ранее такой протокол уже поступал в инстанцию, но его вернули обратно заявителю для устранения недостатков.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, постановление о возбуждении административного дела было вынесено Савеловской межрайонной прокуратурой. Поводом для составления протокола послужил клип Моргенштерна* на YouTube, в котором он в неверной форме указал свой статус иностранного агента: в плашке было указание на то, что материал создан или распространен иностранным агентом, но фамилия, имя и отчество Моргенштерна* указаны не были. Кроме этого, по словам собеседницы, длительность пометки в аудио и видеоматериалах была всего 5 секунд при необходимых 15.
Рэп-исполнитель Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
Песков высказал мнение о Моргенштерне*
17 ноября 2023, 11:51
Ранее суд оштрафовал рэпера на 40 и 50 тысяч рублей за выпуск материалов в интернете без плашки иноагента, еще на 40 тысяч - за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст, как того требует закон.
За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну может грозить уголовная ответственность.
В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года.
Максим Галкин* (признан иноагентом) - РИА Новости, 1920, 28.01.2024
Проблемы Максиму Галкину* и Моргенштерну* создал не Кремль
28 января, 08:00
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
 
МоскваРоссияМоргенштерн (Алишер Моргенштерн)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала