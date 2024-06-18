https://ria.ru/20240618/morgenshtern-1953601390.html

В отношении Моргенштерна* зарегистрировали еще один протокол

В отношении Моргенштерна* зарегистрировали еще один протокол - РИА Новости, 18.06.2024

В отношении Моргенштерна* зарегистрировали еще один протокол

Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый по счету протокол в отношении рэпера Моргенштерна*, составленный из-за неверного оформления иноагентсткой... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:01

2024-06-18T11:01

2024-06-18T14:07

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Савеловский суд Москвы зарегистрировал четвертый по счету протокол в отношении рэпера Моргенштерна*, составленный из-за неверного оформления иноагентсткой плашки, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Зарегистрирован протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 19.34 КоАП РФ в отношении Моргенштерна А.Т.", - сказано в картотеке. Судебное заседание назначено на 9 июля в 10.00.Ранее такой протокол уже поступал в инстанцию, но его вернули обратно заявителю для устранения недостатков. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе суда, постановление о возбуждении административного дела было вынесено Савеловской межрайонной прокуратурой. Поводом для составления протокола послужил клип Моргенштерна* на YouTube, в котором он в неверной форме указал свой статус иностранного агента: в плашке было указание на то, что материал создан или распространен иностранным агентом, но фамилия, имя и отчество Моргенштерна* указаны не были. Кроме этого, по словам собеседницы, длительность пометки в аудио и видеоматериалах была всего 5 секунд при необходимых 15. Ранее суд оштрафовал рэпера на 40 и 50 тысяч рублей за выпуск материалов в интернете без плашки иноагента, еще на 40 тысяч - за непредоставление декларации о доходах и расходах в Минюст, как того требует закон. За неоднократное нарушение закона о деятельности иностранных агентов Моргенштерну может грозить уголовная ответственность. В реестр иностранных агентов Моргенштерн* попал в мае 2022 года.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20240411/shou-biznes-1939235619.html

https://ria.ru/20231117/morgenshtern-1910042742.html

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москва, россия, моргенштерн (алишер моргенштерн)