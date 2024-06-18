В Приднестровье заявили о деградации дипломатии в Молдавии
Депутат ПМР Сафонов заявил о деградации дипломатии в Молдавии
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание резиденции президента Молдавии в Кишиневе
Здание резиденции президента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
ТИРАСПОЛЬ, 18 июн — РИА Новости. Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР), политолог Андрей Сафонов, комментируя заявление главы МИД Молдавии Михая Попшоя, заявил о деградации дипломатии в современной Молдавии.
На Форуме по безопасности Черного моря в Одессе министр иностранных дел Молдавии Михай Попшой заявил, что Приднестровье – это искусственная конструкция, а жители непризнанной республики будущее видят якобы в составе Молдавии в Евросоюзе.
"Заявление Попшоя - это деградация политической и дипломатической мысли в Молдове. К власти пришли люди, которые в разы ниже политиков прошлого. Они отрабатывают поглощение бывшей советской Молдавии Румынией. Им надо создать такую картинку, которая с одобрения Запада и Бухареста позволила бы им заявить, что это единое румынское пространство, разделенная нация, которая мечтает сплотиться под сенью румынского триколора", - сказал Сафонов в эфире телеканала ТСВ.
Он напомнил, что Приднестровье было создано волей народа "снизу" через сходы, через выборы. Потом всё это закрепил референдум 1 декабря 1991 года.
"Задача нынешнего поколения молдавских политиков – внедрить в мозги окружающих примитивную легенду, что в Приднестровье пришли люди из Кремля, выбрали ставленников, которые заседали, а остальной народ ни при чем", - отметил депутат.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
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