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Молдавия хочет упразднить автономию Гагаузии, заявили в Приднестровье - РИА Новости, 18.06.2024
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16:48 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/moldavia-1953739416.html
Молдавия хочет упразднить автономию Гагаузии, заявили в Приднестровье
Молдавия хочет упразднить автономию Гагаузии, заявили в Приднестровье - РИА Новости, 18.06.2024
Молдавия хочет упразднить автономию Гагаузии, заявили в Приднестровье
Молдавия намерена упразднить автономию Гагаузии и поглотить Приднестровье, заявил во вторник депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:48
2024-06-18T16:48
в мире
молдавия
кишинев
гагаузия
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ТИРАСПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Молдавия намерена упразднить автономию Гагаузии и поглотить Приднестровье, заявил во вторник депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов. "Что касается Гагаузии, то, по всей видимости, это мнение мое, как эксперта и аналитика, сделана ставка на последующее упразднение Гагаузской автономии. Скорее всего, действующая кишиневская администрация с вероятностью минимум 50% может на такое пойти… Гагаузы — это наши друзья, это наши союзники, это наши братья. Это было проверено в 1990 году, в 1992 году, когда мы поддерживали друг друга", - сказал Сафонов на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье". Депутат ПМР также добавил, что власти Молдавии сейчас полностью подконтрольны коллективному Западу. По его словам, там очень обеспокоены, что здесь могут укрепиться позиции Москвы, и поэтому заставляют Кишинев усиливать давление как на Комрат, так и на Тирасполь. "Я предполагаю, что в самое ближайшее время давление на нас пока будет усиливаться на экономическом направлении. Судя по всему, за основу взята стратегия следующего характера: на протяжении 2024 и первых месяцев 2025 года добиться социально-экономического коллапса для того, чтобы обеспечить экономический крах и Приднестровья, и государственности нашей республики", - отметил Сафонов. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, молдавия, кишинев, гагаузия
В мире, Молдавия, Кишинев, Гагаузия
Молдавия хочет упразднить автономию Гагаузии, заявили в Приднестровье

Депутат в ПМР: Молдавия хочет поглотить республику и упразднить Гагаузию

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкТирасполь
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
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ТИРАСПОЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Молдавия намерена упразднить автономию Гагаузии и поглотить Приднестровье, заявил во вторник депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Андрей Сафонов.
"Что касается Гагаузии, то, по всей видимости, это мнение мое, как эксперта и аналитика, сделана ставка на последующее упразднение Гагаузской автономии. Скорее всего, действующая кишиневская администрация с вероятностью минимум 50% может на такое пойти… Гагаузы — это наши друзья, это наши союзники, это наши братья. Это было проверено в 1990 году, в 1992 году, когда мы поддерживали друг друга", - сказал Сафонов на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье".
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Депутат ПМР также добавил, что власти Молдавии сейчас полностью подконтрольны коллективному Западу. По его словам, там очень обеспокоены, что здесь могут укрепиться позиции Москвы, и поэтому заставляют Кишинев усиливать давление как на Комрат, так и на Тирасполь.
"Я предполагаю, что в самое ближайшее время давление на нас пока будет усиливаться на экономическом направлении. Судя по всему, за основу взята стратегия следующего характера: на протяжении 2024 и первых месяцев 2025 года добиться социально-экономического коллапса для того, чтобы обеспечить экономический крах и Приднестровья, и государственности нашей республики", - отметил Сафонов.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.04.2024
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