https://ria.ru/20240618/mo-1953646187.html
ВСУ потеряли до 80 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 80 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 18.06.2024
ВСУ потеряли до 80 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" за сутки до 80 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:16
2024-06-18T13:16
2024-06-18T13:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952242254_0:173:2978:1848_1920x0_80_0_0_85aadff725a9ede882b0089e574e80ec.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" за сутки до 80 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады, 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенного пункта Дарьевка, Осокоровка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, три 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США",- говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953647666.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952242254_249:0:2978:2047_1920x0_80_0_0_de5b1abda42af8b5af8d778867474bf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 80 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"
МО: в зоне ответственности "Днепра" ВСУ за сутки потеряли до 80 солдат