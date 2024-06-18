https://ria.ru/20240618/mo-1953646187.html

ВСУ потеряли до 80 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ потеряли до 80 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 18.06.2024

ВСУ потеряли до 80 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"

ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" за сутки до 80 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:16

2024-06-18T13:16

2024-06-18T13:34

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0b/1952242254_0:173:2978:1848_1920x0_80_0_0_85aadff725a9ede882b0089e574e80ec.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" за сутки до 80 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады, 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенного пункта Дарьевка, Осокоровка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, три 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США",- говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20240618/spetsoperatsiya-1953647666.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, вооруженные силы украины