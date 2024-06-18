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ВСУ потеряли до 80 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 18.06.2024
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13:16 18.06.2024 (обновлено: 13:34 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/mo-1953646187.html
ВСУ потеряли до 80 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 80 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр" - РИА Новости, 18.06.2024
ВСУ потеряли до 80 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" за сутки до 80 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:16
2024-06-18T13:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" за сутки до 80 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ."Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады, 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенного пункта Дарьевка, Осокоровка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, три 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США",- говорится в сообщении ведомства.
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россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины
ВСУ потеряли до 80 солдат в зоне ответственности группировки "Днепр"

МО: в зоне ответственности "Днепра" ВСУ за сутки потеряли до 80 солдат

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения специальной военной операции. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки войск "Днепр" за сутки до 80 военнослужащих, сообщает Минобороны РФ.
"Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение формированиям 128-й горно-штурмовой бригады, 37-й бригады морской пехоты и 121-й бригады теробороны в районах населенного пункта Дарьевка, Осокоровка Херсонской области и Нестерянка Запорожской области. ВСУ потеряли до 80 военнослужащих, шесть автомобилей, три 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубицу Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США",- говорится в сообщении ведомства.
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