https://ria.ru/20240618/mishustin-1953712803.html

Ядерная медицина впервые войдет в нацпроект, заявил Мишустин

Ядерная медицина впервые войдет в нацпроект, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.06.2024

Ядерная медицина впервые войдет в нацпроект, заявил Мишустин

Ядерная медицина впервые войдет в национальный проект, став частью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", кабмин усилит работу по внедрению методов... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:05

2024-06-18T16:05

2024-06-18T16:05

общество

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ядерная медицина впервые войдет в национальный проект, став частью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", кабмин усилит работу по внедрению методов ядерной медицины в здравоохранение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Особое внимание уделим расширению ядерной медицины, это направление войдет в национальный проект впервые. Оно крайне востребовано, и кроме прочего дает возможность более точной диагностики на оборудовании нового поколения", - сказал Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам. Глава кабмина подчеркнул, что работа по внедрению методов ядерной медицины должна быть усилена.

https://ria.ru/20240618/novosibirsk-1953623516.html

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общество, россия, михаил мишустин