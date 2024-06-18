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Ядерная медицина впервые войдет в нацпроект, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.06.2024
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16:05 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/mishustin-1953712803.html
Ядерная медицина впервые войдет в нацпроект, заявил Мишустин
Ядерная медицина впервые войдет в нацпроект, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.06.2024
Ядерная медицина впервые войдет в нацпроект, заявил Мишустин
Ядерная медицина впервые войдет в национальный проект, став частью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", кабмин усилит работу по внедрению методов... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:05
2024-06-18T16:05
общество
россия
михаил мишустин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ядерная медицина впервые войдет в национальный проект, став частью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", кабмин усилит работу по внедрению методов ядерной медицины в здравоохранение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Особое внимание уделим расширению ядерной медицины, это направление войдет в национальный проект впервые. Оно крайне востребовано, и кроме прочего дает возможность более точной диагностики на оборудовании нового поколения", - сказал Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам. Глава кабмина подчеркнул, что работа по внедрению методов ядерной медицины должна быть усилена.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Ядерная медицина впервые войдет в нацпроект, заявил Мишустин

Мишустин: ядерная медицина впервые войдет в нацпроект, ее внедрение усилят

© РИА Новости / Андрей Соломонов | Перейти в медиабанкМедицинский радиологический научный центр
Медицинский радиологический научный центр - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Андрей Соломонов
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ядерная медицина впервые войдет в национальный проект, став частью нацпроекта "Продолжительная и активная жизнь", кабмин усилит работу по внедрению методов ядерной медицины в здравоохранение, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Особое внимание уделим расширению ядерной медицины, это направление войдет в национальный проект впервые. Оно крайне востребовано, и кроме прочего дает возможность более точной диагностики на оборудовании нового поколения", - сказал Мишустин на стратегической сессии по нацпроектам.
Глава кабмина подчеркнул, что работа по внедрению методов ядерной медицины должна быть усилена.
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