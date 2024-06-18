https://ria.ru/20240618/mishustin-1953711886.html

Мишустин призвал обеспечить технологическую независимость АПК

Мишустин призвал обеспечить технологическую независимость АПК - РИА Новости, 18.06.2024

Мишустин призвал обеспечить технологическую независимость АПК

Необходимо обеспечить технологическую независимость российского АПК, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:03

2024-06-18T16:03

2024-06-18T16:03

экономика

россия

михаил мишустин

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Необходимо обеспечить технологическую независимость российского АПК, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Конечно, что очень важно, необходимо обеспечить независимость технологическую в отрасли, что должно положительно сказаться и на ее конкурентоспособности", – сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".

https://ria.ru/20240618/mishustin-1953700213.html

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экономика, россия, михаил мишустин