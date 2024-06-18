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Санкции не помешали экспорту агропродуктов, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.06.2024
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15:30 18.06.2024 (обновлено: 15:45 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/mishustin-1953698390.html
Санкции не помешали экспорту агропродуктов, заявил Мишустин
Санкции не помешали экспорту агропродуктов, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.06.2024
Санкции не помешали экспорту агропродуктов, заявил Мишустин
Санкции не помещали продвигать на экспорт российское сельскохозяйственное сырье и продовольствие, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T15:30
2024-06-18T15:45
экономика
россия
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Санкции не помещали продвигать на экспорт российское сельскохозяйственное сырье и продовольствие, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Никакие ограничения, никакие санкции не помешали агробизнесу продвигать отечественное сельскохозяйственное сырье и продовольствие на экспорт. Это мы четко фиксируем", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".Он отметил, что Россия занимает третье место в мире по торговле ячменем, второе место в мире по поставкам зерновых и зернобобовых, подсолнечного и рапсового масел, первое место – по экспорту пшеницы."Обеспечиваем себя с серьезным запасом и рыбой, и сахаром, и картофелем. По итогам прошлого года увеличился урожай овощей. Продолжаем также работу по наращиванию выпуска молочной продукции, молока, соли, семян, фруктов, ягод", - сказал глава правительства.
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экономика, россия, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Санкции в отношении России
Санкции не помешали экспорту агропродуктов, заявил Мишустин

Мишустин: санкции не помешали продвигать на экспорт продукты российского АПК

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Санкции не помещали продвигать на экспорт российское сельскохозяйственное сырье и продовольствие, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Никакие ограничения, никакие санкции не помешали агробизнесу продвигать отечественное сельскохозяйственное сырье и продовольствие на экспорт. Это мы четко фиксируем", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".
Он отметил, что Россия занимает третье место в мире по торговле ячменем, второе место в мире по поставкам зерновых и зернобобовых, подсолнечного и рапсового масел, первое место – по экспорту пшеницы.
"Обеспечиваем себя с серьезным запасом и рыбой, и сахаром, и картофелем. По итогам прошлого года увеличился урожай овощей. Продолжаем также работу по наращиванию выпуска молочной продукции, молока, соли, семян, фруктов, ягод", - сказал глава правительства.
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