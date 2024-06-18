https://ria.ru/20240618/mishustin-1953698390.html

Санкции не помешали экспорту агропродуктов, заявил Мишустин

Санкции не помешали экспорту агропродуктов, заявил Мишустин - РИА Новости, 18.06.2024

Санкции не помешали экспорту агропродуктов, заявил Мишустин

Санкции не помещали продвигать на экспорт российское сельскохозяйственное сырье и продовольствие, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T15:30

2024-06-18T15:30

2024-06-18T15:45

экономика

россия

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Санкции не помещали продвигать на экспорт российское сельскохозяйственное сырье и продовольствие, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин."Никакие ограничения, никакие санкции не помешали агробизнесу продвигать отечественное сельскохозяйственное сырье и продовольствие на экспорт. Это мы четко фиксируем", - сказал он в ходе стратсессии по нацпроектам "Продолжительная и активная жизнь" и "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".Он отметил, что Россия занимает третье место в мире по торговле ячменем, второе место в мире по поставкам зерновых и зернобобовых, подсолнечного и рапсового масел, первое место – по экспорту пшеницы."Обеспечиваем себя с серьезным запасом и рыбой, и сахаром, и картофелем. По итогам прошлого года увеличился урожай овощей. Продолжаем также работу по наращиванию выпуска молочной продукции, молока, соли, семян, фруктов, ягод", - сказал глава правительства.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953319546.html

россия

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экономика, россия, санкции в отношении россии