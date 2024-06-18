https://ria.ru/20240618/mirage-1953729529.html

Франция может передать Украине только шесть истребителей, сообщили СМИ

Франция может передать Украине только шесть истребителей, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.06.2024

Франция может передать Украине только шесть истребителей, сообщили СМИ

Франция может передать Украине только шесть истребителей Mirage 2000-5, передача Киеву всех имеющихся 26 самолетов может нанести урон французским ВВС, сообщает... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:32

2024-06-18T16:32

2024-06-18T16:52

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Франция может передать Украине только шесть истребителей Mirage 2000-5, передача Киеву всех имеющихся 26 самолетов может нанести урон французским ВВС, сообщает издание Valeurs Actuelles. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж передаст Киеву истребители Mirage 2000-5 и до конца года организует подготовку украинских пилотов. При этом, по словам Макрона, французские вооружения не будут использоваться для бомбардировок мирных жителей на территории России. Как отмечает издание, у ВВС Франции имеется 26 подобных истребителей. "Франция может передать только шесть экземпляров Mirage 2000-5. Очень мало", - говорится в сообщении издания, которое ссылается на военный источник. При этом, как считает французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон, если Украине будут переданы 26 самолетов, ВВС Франции окажутся "на коленях". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240618/politico-1953647184.html

https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951199530.html

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в мире, украина, франция, россия, эммануэль макрон, сергей лавров, нато