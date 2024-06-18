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ВСУ потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"

ВСУ потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки "Восток" - РИА Новости, 18.06.2024

ВСУ потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки "Восток"

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:18

2024-06-18T13:18

2024-06-18T13:27

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи, а также нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной бригады ВСУ, 108-й, 123-й бригад теробороны и 21-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Зализничное Запорожской области, Доброволье, Нескучное и Октябрь Донецкой народной республики. Потери противника составили до 155 военнослужащих", - говорится в сообщении.ВСУ также потеряли за сутки на данном участке фронта боевую бронированную машину, пикап, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 155-мм гаубицу FH-70, 152-мм гаубицу Д-20, а также станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н".

https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html

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запорожская область

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россия, запорожская область, донецкая народная республика, вооруженные силы украины