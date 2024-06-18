https://ria.ru/20240618/mekhanizmy-1953545971.html

Россия и КНДР будут развивать новые механизмы расчетов, заявил Путин

Россия и КНДР будут развивать новые механизмы расчетов, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024

Россия и КНДР будут развивать новые механизмы расчетов, заявил Путин

Россия и КНДР будут развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов и совместно противостоять нелегитимным ограничениям, отметил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:32

2024-06-18T00:32

2024-06-18T00:32

россия

владимир путин

кндр (северная корея)

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155299/06/1552990657_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1c9371e91e65c2f993c505a79da81236.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и КНДР будут развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов и совместно противостоять нелегитимным ограничениям, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям", - говорится в статье.

https://ria.ru/20230915/kndr-1896503785.html

россия

кндр (северная корея)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, кндр (северная корея), в мире