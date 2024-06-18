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Россия и КНДР будут развивать новые механизмы расчетов, заявил Путин
Россия и КНДР будут развивать новые механизмы расчетов, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Россия и КНДР будут развивать новые механизмы расчетов, заявил Путин
Россия и КНДР будут развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов и совместно противостоять нелегитимным ограничениям, отметил президент РФ Владимир... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:32
2024-06-18T00:32
2024-06-18T00:32
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владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россия и КНДР будут развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов и совместно противостоять нелегитимным ограничениям, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Будем развивать альтернативные, неподконтрольные Западу механизмы торговли и взаимных расчетов, совместно противостоять нелегитимным односторонним ограничениям", - говорится в статье.
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россия, владимир путин, кндр (северная корея), в мире
Россия, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), В мире
Россия и КНДР будут развивать новые механизмы расчетов, заявил Путин
Путин: Россия и КНДР будут развивать неподконтрольные Западу механизмы расчетов