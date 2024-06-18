https://ria.ru/20240618/mediki-1953665773.html

В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 222 медика

В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 222 медика - РИА Новости, 18.06.2024

В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 222 медика

В Подмосковье с начала этого года 222 медработника трудоустроились в больницы по программе "Приведи друга", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:11

2024-06-18T14:11

2024-06-18T14:11

новости подмосковья

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

людмила болатаева

врачи

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Подмосковье с начала этого года 222 медработника трудоустроились в больницы по программе "Приведи друга", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По программе "Приведи друга" сотрудник подмосковной больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера: до 50 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру. "Для привлечения и удержания медицинских кадров в нашем регионе работают эффективные и востребованные программы, например, "Приведи друга". Этот проект мы реализуем уже третий год и только с начала года в наши поликлиники и больницы трудоустроились 222 медработника", – сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа. Сначала 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. При этом сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

https://ria.ru/20231206/podmoskove-1914083562.html

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Алёна Пава

здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева, врачи