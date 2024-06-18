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В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 222 медика - РИА Новости, 18.06.2024
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Новости Подмосковья
 
14:11 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/mediki-1953665773.html
В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 222 медика
В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 222 медика - РИА Новости, 18.06.2024
В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 222 медика
В Подмосковье с начала этого года 222 медработника трудоустроились в больницы по программе "Приведи друга", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:11
2024-06-18T14:11
новости подмосковья
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
врачи
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Подмосковье с начала этого года 222 медработника трудоустроились в больницы по программе "Приведи друга", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области. По программе "Приведи друга" сотрудник подмосковной больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера: до 50 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру. "Для привлечения и удержания медицинских кадров в нашем регионе работают эффективные и востребованные программы, например, "Приведи друга". Этот проект мы реализуем уже третий год и только с начала года в наши поликлиники и больницы трудоустроились 222 медработника", – сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба. Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа. Сначала 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. При этом сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.
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здоровье - общество, московская область (подмосковье), людмила болатаева, врачи
Новости Подмосковья, Здоровье - Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева, Врачи

В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 222 медика

© Фото : Министерство здравоохранения Московской областиВ Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 222 медика
В Подмосковье по программе Приведи друга начали работать 222 медика - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : Министерство здравоохранения Московской области
В Подмосковье по программе "Приведи друга" начали работать 222 медика
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. В Подмосковье с начала этого года 222 медработника трудоустроились в больницы по программе "Приведи друга", сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
По программе "Приведи друга" сотрудник подмосковной больницы может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача и фельдшера: до 50 тысяч рублей за врача, до 25 тысяч рублей за фельдшера или медсестру.
"Для привлечения и удержания медицинских кадров в нашем регионе работают эффективные и востребованные программы, например, "Приведи друга". Этот проект мы реализуем уже третий год и только с начала года в наши поликлиники и больницы трудоустроились 222 медработника", – сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева, ее слова приводит пресс-служба.
Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа. Сначала 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. При этом сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.
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