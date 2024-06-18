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Новгородский депутат доставила в зону СВО маскировочные сети и медикаменты

Новгородский депутат доставила в зону СВО маскировочные сети и медикаменты - РИА Новости, 18.06.2024

Новгородский депутат доставила в зону СВО маскировочные сети и медикаменты

Маскировочные сети, медикаменты, посылки доставила в зону проведения специальной военной операции (СВО) вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T14:03

2024-06-18T14:03

2024-06-18T14:03

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Маскировочные сети, медикаменты, посылки доставила в зону проведения специальной военной операции (СВО) вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова. Как уточнила Борисова в своем Telegram-канале "Новгородчина фронту", поездка прошла по привычному маршруту: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Бойцам доставлены маскировочные сети, посылки, генераторы, рации, средства гигиены. Для медроты привезли медицинские препараты, перевязочные средства и холодильник для лекарств. "Боец с позывным Туча - наш земляк, новгородец. Мы первые, кто к нему приехали… Чтобы добраться до таких подразделений, приходиться проехать сотни километров для того, чтобы лично передать посылки, маскировочные сети, медикаменты. И, несмотря на то, что наших земляков в таких подразделениях немного, везём и передаём гумпомощь не только новгородцам, но и боевым товарищам", - рассказала Борисова. Она уточнила, что сейчас военные уже меньше нуждаются в окопных свечах, а больше - в маскировочных сетях. Депутат также объявила сбор гумпомощи для новой поездки.

https://ria.ru/20240319/gumpomosch-1934278286.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

здоровье - общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , новгородская областная дума, сво, гуманитарная помощь, благотворительность