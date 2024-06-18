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Новгородский депутат доставила в зону СВО маскировочные сети и медикаменты - РИА Новости, 18.06.2024
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14:03 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/maskseti-1953662481.html
Новгородский депутат доставила в зону СВО маскировочные сети и медикаменты
Новгородский депутат доставила в зону СВО маскировочные сети и медикаменты - РИА Новости, 18.06.2024
Новгородский депутат доставила в зону СВО маскировочные сети и медикаменты
Маскировочные сети, медикаменты, посылки доставила в зону проведения специальной военной операции (СВО) вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:03
2024-06-18T14:03
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донецкая народная республика
херсонская область
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Маскировочные сети, медикаменты, посылки доставила в зону проведения специальной военной операции (СВО) вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова. Как уточнила Борисова в своем Telegram-канале "Новгородчина фронту", поездка прошла по привычному маршруту: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Бойцам доставлены маскировочные сети, посылки, генераторы, рации, средства гигиены. Для медроты привезли медицинские препараты, перевязочные средства и холодильник для лекарств. "Боец с позывным Туча - наш земляк, новгородец. Мы первые, кто к нему приехали… Чтобы добраться до таких подразделений, приходиться проехать сотни километров для того, чтобы лично передать посылки, маскировочные сети, медикаменты. И, несмотря на то, что наших земляков в таких подразделениях немного, везём и передаём гумпомощь не только новгородцам, но и боевым товарищам", - рассказала Борисова. Она уточнила, что сейчас военные уже меньше нуждаются в окопных свечах, а больше - в маскировочных сетях. Депутат также объявила сбор гумпомощи для новой поездки.
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здоровье - общество, луганская народная республика, донецкая народная республика, херсонская область , новгородская областная дума, сво, гуманитарная помощь, благотворительность
Надежные люди, Здоровье - Общество, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Херсонская область , Новгородская областная Дума, СВО, Гуманитарная помощь, Благотворительность

Новгородский депутат доставила в зону СВО маскировочные сети и медикаменты

© Фото : НОВГОРОДЧИНА_Фронту/TelegramНовгородский депутат доставила в зону СВО маскировочные сети и медикаменты
Новгородский депутат доставила в зону СВО маскировочные сети и медикаменты - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© Фото : НОВГОРОДЧИНА_Фронту/Telegram
Новгородский депутат доставила в зону СВО маскировочные сети и медикаменты
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 18 июн — РИА Новости. Маскировочные сети, медикаменты, посылки доставила в зону проведения специальной военной операции (СВО) вице-спикер Новгородской областной думы Ольга Борисова.
Как уточнила Борисова в своем Telegram-канале "Новгородчина фронту", поездка прошла по привычному маршруту: ЛНР, ДНР, Запорожская и Херсонская области. Бойцам доставлены маскировочные сети, посылки, генераторы, рации, средства гигиены. Для медроты привезли медицинские препараты, перевязочные средства и холодильник для лекарств.
«
"Боец с позывным Туча - наш земляк, новгородец. Мы первые, кто к нему приехали… Чтобы добраться до таких подразделений, приходиться проехать сотни километров для того, чтобы лично передать посылки, маскировочные сети, медикаменты. И, несмотря на то, что наших земляков в таких подразделениях немного, везём и передаём гумпомощь не только новгородцам, но и боевым товарищам", - рассказала Борисова.
Она уточнила, что сейчас военные уже меньше нуждаются в окопных свечах, а больше - в маскировочных сетях. Депутат также объявила сбор гумпомощи для новой поездки.
Заместитель председателя Новгородской областной Думы Ольга Борисова во время поездки в зону специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
Новгородский депутат передала в зону СВО 6,5 тонны гуманитарной помощи
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Надежные людиЗдоровье - ОбществоЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаХерсонская областьНовгородская областная ДумаСВОГуманитарная помощьБлаготворительность
 
 
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