https://ria.ru/20240618/manturov-1953740039.html
Мантуров рассказал о планах по переработке первичного алюминия
Мантуров рассказал о планах по переработке первичного алюминия - РИА Новости, 18.06.2024
Мантуров рассказал о планах по переработке первичного алюминия
Переработка первичного алюминия к 2030 году в России должна увеличиться до 2,5 миллиона тонн в год с текущего показателя в 1,1 миллиона тонн, сообщил первый... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T16:50
2024-06-18T16:50
2024-06-18T16:50
экономика
россия
китай
денис мантуров
русал
glencore international
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147897/29/1478972946_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_fe251b93ebcf551f22535360ae05fed3.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Переработка первичного алюминия к 2030 году в России должна увеличиться до 2,5 миллиона тонн в год с текущего показателя в 1,1 миллиона тонн, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он совершил рабочую поездку в Хакасию, в ходе которой посетил промышленные предприятия республики, в том числе завод по производству фольги и алюминиевой ленты - "Русал Саянал". Кроме того, Мантурову представили проект "Саянал-2", который планируется построить рядом с действующим производством. "По объемам переработки первичного алюминия мы (предприятия России - ред.) уже вышли на уровень больше 1,1 миллиона тонн, а должны к 2030 году выйти на 2,5 миллиона тонн в год ... Коллеги подготовили инвестиционный проект, мы сегодня ознакомились с их предложениями и готовы как федеральное правительство рассмотреть заявку "Русала" по кластерной инвестиционной платформе", - заявил Мантуров, слова которого приводятся в релизе правительства. Отмечается, что завод "Саянал-2" после ввода в эксплуатацию позволит нарастить производственные мощности компании "Русал" по выпуску гладкой фольги и холоднокатаной ленты на 46,2 тысячи тонн в год, что сделает его крупнейшим предприятием по переработке первичного алюминия в России. Более того, компания сможет выпускать еще один тип востребованной продукции для российского рынка – фольгу для литийионных аккумуляторов электромобилей, что важно с учетом планов по развитию производства, обозначенных в концепции по развитию электротранспорта, говорится в сообщении. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.
https://ria.ru/20240608/kosmos-1951649960.html
https://ria.ru/20240526/rossiya-1948434250.html
https://ria.ru/20240413/alyuminiy-1939748360.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147897/29/1478972946_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_12b385325e86dedbacb873e25d182dd5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, денис мантуров, русал, glencore international
Экономика, Россия, Китай, Денис Мантуров, Русал, Glencore International
Мантуров рассказал о планах по переработке первичного алюминия
Мантуров: переработка первичного алюминия должна вырасти до 2,5 млн тонн в год
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Переработка первичного алюминия к 2030 году в России должна увеличиться до 2,5 миллиона тонн в год с текущего показателя в 1,1 миллиона тонн, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Он совершил рабочую поездку в Хакасию, в ходе которой посетил промышленные предприятия республики, в том числе завод по производству фольги и алюминиевой ленты - "Русал Саянал". Кроме того, Мантурову представили проект "Саянал-2", который планируется построить рядом с действующим производством.
"По объемам переработки первичного алюминия мы (предприятия России - ред.) уже вышли на уровень больше 1,1 миллиона тонн, а должны к 2030 году выйти на 2,5 миллиона тонн в год ... Коллеги подготовили инвестиционный проект, мы сегодня ознакомились с их предложениями и готовы как федеральное правительство рассмотреть заявку "Русала
" по кластерной инвестиционной платформе", - заявил Мантуров, слова которого приводятся в релизе правительства.
Отмечается, что завод "Саянал-2" после ввода в эксплуатацию позволит нарастить производственные мощности компании "Русал" по выпуску гладкой фольги и холоднокатаной ленты на 46,2 тысячи тонн в год, что сделает его крупнейшим предприятием по переработке первичного алюминия в России.
Более того, компания сможет выпускать еще один тип востребованной продукции для российского рынка – фольгу для литийионных аккумуляторов электромобилей, что важно с учетом планов по развитию производства, обозначенных в концепции по развитию электротранспорта, говорится в сообщении.
Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая
. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска
, Виктор Вексельберг
и швейцарская Glencore
.