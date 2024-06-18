https://ria.ru/20240618/manturov-1953740039.html

Мантуров рассказал о планах по переработке первичного алюминия

Мантуров рассказал о планах по переработке первичного алюминия - РИА Новости, 18.06.2024

Мантуров рассказал о планах по переработке первичного алюминия

Переработка первичного алюминия к 2030 году в России должна увеличиться до 2,5 миллиона тонн в год с текущего показателя в 1,1 миллиона тонн, сообщил первый... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T16:50

2024-06-18T16:50

2024-06-18T16:50

экономика

россия

китай

денис мантуров

русал

glencore international

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Переработка первичного алюминия к 2030 году в России должна увеличиться до 2,5 миллиона тонн в год с текущего показателя в 1,1 миллиона тонн, сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров. Он совершил рабочую поездку в Хакасию, в ходе которой посетил промышленные предприятия республики, в том числе завод по производству фольги и алюминиевой ленты - "Русал Саянал". Кроме того, Мантурову представили проект "Саянал-2", который планируется построить рядом с действующим производством. "По объемам переработки первичного алюминия мы (предприятия России - ред.) уже вышли на уровень больше 1,1 миллиона тонн, а должны к 2030 году выйти на 2,5 миллиона тонн в год ... Коллеги подготовили инвестиционный проект, мы сегодня ознакомились с их предложениями и готовы как федеральное правительство рассмотреть заявку "Русала" по кластерной инвестиционной платформе", - заявил Мантуров, слова которого приводятся в релизе правительства. Отмечается, что завод "Саянал-2" после ввода в эксплуатацию позволит нарастить производственные мощности компании "Русал" по выпуску гладкой фольги и холоднокатаной ленты на 46,2 тысячи тонн в год, что сделает его крупнейшим предприятием по переработке первичного алюминия в России. Более того, компания сможет выпускать еще один тип востребованной продукции для российского рынка – фольгу для литийионных аккумуляторов электромобилей, что важно с учетом планов по развитию производства, обозначенных в концепции по развитию электротранспорта, говорится в сообщении. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций), 17,6% акций находится в свободном обращении. Основатели ОК - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и швейцарская Glencore.

https://ria.ru/20240608/kosmos-1951649960.html

https://ria.ru/20240526/rossiya-1948434250.html

https://ria.ru/20240413/alyuminiy-1939748360.html

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экономика, россия, китай, денис мантуров, русал, glencore international