https://ria.ru/20240618/lukashenko-1953619306.html
Лукашенко проведет заседание Совбеза Белоруссии
Лукашенко проведет заседание Совбеза Белоруссии - РИА Новости, 18.06.2024
Лукашенко проведет заседание Совбеза Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет во вторник заседание Совета безопасности, на встрече будет рассмотрен обновленный проект нормативного... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T12:03
2024-06-18T12:03
2024-06-18T12:05
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 18 июн - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет во вторник заседание Совета безопасности, на встрече будет рассмотрен обновленный проект нормативного документа, связанный с вопросами оценки состояния национальной безопасности республики, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого". "Первый (Лукашенко - ред.) сегодня собирает Совбез. Рассмотрят обновленный проект нормативного акта. Он связан с вопросами оценки состояния национальной безопасности", - сообщили на канале. По словам Лукашенко, концепция нацбезопасности утверждена. "Наши национальные стратегические интересы, угрозы, приоритетные направления их нейтрализации, общее видение дальнейшего развития в сфере безопасности определены. Здесь все предельно ясно. Республика Беларусь - мирная страна, всегда открытая для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Мы никому никогда не угрожали. Более того, открыто (в отличие от других стран) доводим наши подходы всем. Кто хочет это слышать - тот услышит", - приводит слова президента его пресс-служба на сайте. Что касается актуальности тематики нынешнего заседания Совбеза, Лукашенко заявил, что "только закрепить отдельные положения в нормативных правовых актах недостаточно". "Пришло время внедрить эти подходы в практику. То есть мы должны иметь четкое представление о том, что реально происходит внутри страны и вокруг нее. Военная безопасность, экономика, социальная, политическая сферы и другие. Без прикрас, максимально выверенно и объективно", - сказал белорусский лидер. Президенту Белоруссии также показали новые образцы военной формы, минобороны Белоруссии предлагает некоторые изменения. Как сообщает госагентство Белта, Лукашенко поинтересовался, что нового и чем не устраивает та одежда, которая есть. Как доложили президенту, предлагаемые изменения позволят расширить функциональность военной формы, обеспечить удобство при ее ношении с учетом специфики выполняемых военнослужащими задач, улучшить внешний вид военнослужащих и поднять престиж воинской службы, а также уйти от импорта отдельных материалов и реализовать новые подходы к созданию моделей предметов военной формы с использованием современных тканей, изготавливаемых на белорусских предприятиях.
https://ria.ru/20240612/ucheniya-1952228158.html
https://ria.ru/20240604/ekspert-1950410028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко проведет заседание Совбеза Белоруссии
Лукашенко вместе с Совбезом оценит состояние национальной безопасности страны
МИНСК, 18 июн - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко проведет во вторник заседание Совета безопасности, на встрече будет рассмотрен обновленный проект нормативного документа, связанный с вопросами оценки состояния национальной безопасности республики, сообщает близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал "Пул первого
".
"Первый (Лукашенко - ред.) сегодня собирает Совбез. Рассмотрят обновленный проект нормативного акта. Он связан с вопросами оценки состояния национальной безопасности", - сообщили на канале.
По словам Лукашенко, концепция нацбезопасности утверждена. "Наши национальные стратегические интересы, угрозы, приоритетные направления их нейтрализации, общее видение дальнейшего развития в сфере безопасности определены. Здесь все предельно ясно. Республика Беларусь - мирная страна, всегда открытая для равноправного диалога и взаимовыгодного сотрудничества. Мы никому никогда не угрожали. Более того, открыто (в отличие от других стран) доводим наши подходы всем. Кто хочет это слышать - тот услышит", - приводит слова президента его пресс-служба на сайте.
Что касается актуальности тематики нынешнего заседания Совбеза, Лукашенко заявил, что "только закрепить отдельные положения в нормативных правовых актах недостаточно". "Пришло время внедрить эти подходы в практику. То есть мы должны иметь четкое представление о том, что реально происходит внутри страны и вокруг нее. Военная безопасность, экономика, социальная, политическая сферы и другие. Без прикрас, максимально выверенно и объективно", - сказал белорусский лидер.
Президенту Белоруссии также показали новые образцы военной формы, минобороны Белоруссии предлагает некоторые изменения. Как сообщает госагентство Белта, Лукашенко поинтересовался, что нового и чем не устраивает та одежда, которая есть. Как доложили президенту, предлагаемые изменения позволят расширить функциональность военной формы, обеспечить удобство при ее ношении с учетом специфики выполняемых военнослужащими задач, улучшить внешний вид военнослужащих и поднять престиж воинской службы, а также уйти от импорта отдельных материалов и реализовать новые подходы к созданию моделей предметов военной формы с использованием современных тканей, изготавливаемых на белорусских предприятиях.