Выставка "Три времени Рима" открылась в Пушкинском музее
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. ПушкинаВыставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Россию пытаются вычеркнуть из числа европейских держав, но сам факт существования Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) имени Пушкина и такого рода выставки, как "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко", доказывает, что это часть европейской цивилизации, заявила директор музея и куратор выставки Елизавета Лихачева.
Экспозицию "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко" представили в Пушкинском музее. Она открылась для широкой публики 18 июня и продлится до 15 сентября.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. ПушкинаВыставка "Три времени Рима"
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
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© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. ПушкинаВыставка "Три времени Рима"
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
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© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. ПушкинаВыставка "Три времени Рима"
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
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© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. ПушкинаВыставка "Три времени Рима"
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
4 из 4
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
1 из 4
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
2 из 4
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
3 из 4
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
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"Это очень важный, на мой взгляд, аспект, который обычно никто вслух не произносит. Дело в том, что в результате событий последних двух лет Россию пытаются вычеркнуть из числа европейских держав. Нас в чем-то обвиняют, нам всем говорят, что мы не имеем никакого отношения к европейской культуре, пытаемся спекулировать. Но это не так. Сам факт существования Музея Пушкина и такого рода выставки доказывают, что это часть европейской цивилизации", - сказала Лихачева.
Она отметила, что в России есть огромный объем плохо описанного и изученного материала, который никогда не показывался. "И для нас эта выставка – осознание того, что есть у нас в собраниях, и как с этим материалом работать", - подчеркнула глава музея.
Выставка "Три времени Рима. Античность. Возрождение. Барокко" создана как для последовательного освещения становления современного Рима, так и истории изменения его пространства и архитектуры в период с конца XV до середины XVIII века.
В экспозицию вошло более 150 произведений из коллекции архитектора Максима Атаянца, собраний ГМИИ имени Пушкина, Нижегородского государственного художественного музея и Дальневосточного художественного музея.
По словам Атаянца, выставка позволяет посмотреть на себя и на людей через три временных рамки.
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"Мы видим, что менялось в восприятии. Например, как художник XVIII века видел то, чего не видел художник XVI века… Даже по рисунку облаков в небе можно отличить гравюру XVI века от XVII или XVIII", - отметил Атаянц.
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. ПушкинаВыставка "Три времени Рима"
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
1 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. ПушкинаВыставка "Три времени Рима"
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
2 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. ПушкинаВыставка "Три времени Рима"
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
3 из 4
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. ПушкинаВыставка "Три времени Рима"
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
4 из 4
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
1 из 4
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
2 из 4
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
3 из 4
Выставка "Три времени Рима"
© Фото : предоставлено пресс-службой ГМИИ им. Пушкина
4 из 4
Большинство представленных гравюр принадлежит собранию Атаянца — одной из лучших и наиболее обширных мировых коллекций гравюр, посвященных Риму. Эти графические листы дополнены гравюрами и рисунками, живописными видами Рима XVIII века, созданными Джованни Паоло Панини и Бернардо Беллотто из собрания Пушкинского музея. Впервые будут показаны вместе четыре живописные работы Беллотто, написанные в одной серии и разделенные в 1930-х годах между собраниями ГМИИ, Дальневосточного художественного музея и Нижегородского государственного художественного музея.
Особый интерес выставки представляет одна из первых панорам Рима, гравюра Михаэля Вольгемута из "Всемирной хроники" Хартмана Шеделя.