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На Кубани водителя маршрутки обвинили в изнасиловании пяти девочек - РИА Новости, 18.06.2024
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17:45 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kriminal-1953760253.html
На Кубани водителя маршрутки обвинили в изнасиловании пяти девочек
На Кубани водителя маршрутки обвинили в изнасиловании пяти девочек - РИА Новости, 18.06.2024
На Кубани водителя маршрутки обвинили в изнасиловании пяти девочек
Водитель маршрутки обвиняется в том, что за полгода совершил преступления сексуального характера в отношении пяти девочек на конечной остановке кубанского... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T17:45
2024-06-18T17:45
происшествия
россия
северский район
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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Водитель маршрутки обвиняется в том, что за полгода совершил преступления сексуального характера в отношении пяти девочек на конечной остановке кубанского поселка, сообщили в СУ СКР региона. По версии следствия, мужчина с января по май совершал преступления сексуального характера в отношении пяти девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Это происходило на конечной остановке общественного транспорта в поселке Ильском Северского района. Уточняется, что обвиняемый арестован. "Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера - ред.), части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия - ред.)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240618/arest-1953560450.html
россия
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происшествия, россия, северский район
Происшествия, Россия, Северский район
На Кубани водителя маршрутки обвинили в изнасиловании пяти девочек

На Кубани водителя маршрутки обвинили в изнасиловании пяти девочек на остановке

© РИА Новости / Таисия ЛисковецАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 18 июн - РИА Новости. Водитель маршрутки обвиняется в том, что за полгода совершил преступления сексуального характера в отношении пяти девочек на конечной остановке кубанского поселка, сообщили в СУ СКР региона.
По версии следствия, мужчина с января по май совершал преступления сексуального характера в отношении пяти девочек в возрасте от 11 до 14 лет. Это происходило на конечной остановке общественного транспорта в поселке Ильском Северского района. Уточняется, что обвиняемый арестован.
"Возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних (пункт "б" части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера - ред.), части 3 статьи 135 УК РФ (развратные действия - ред.)", - говорится в сообщении.
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