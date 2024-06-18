https://ria.ru/20240618/kredit-1953806580.html
ЦБ спрогнозировал рост потребительского кредитования
ЦБ спрогнозировал рост потребительского кредитования - РИА Новости, 18.06.2024
ЦБ спрогнозировал рост потребительского кредитования
ЦБ РФ прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T20:30
2024-06-18T20:30
2024-06-18T20:30
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ЦБ РФ прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. "В 2024 году мы ожидаем постепенного охлаждения рынка потребительского кредитования по сравнению с 2023 годом из-за жесткого макропруденциального регулирования и высокой стоимости кредитов. По нашим оценкам, годовой прирост портфеля потребительских кредитов может составить 7–12%", — говорится в материалах регулятора. Прогноз по росту корпоративного кредитования на 2024 год увеличен по сравнению с предыдущими оценками до 8-13% с учетом фактической динамики, обусловленной ростом спроса на кредиты по плавающим ставкам и кредиты в юанях.
https://ria.ru/20231023/opros-1904584345.html
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ спрогнозировал рост потребительского кредитования
ЦБ спрогнозировал рост потребительского кредитования в 2024 году на 7-12%