https://ria.ru/20240618/kredit-1953806580.html

ЦБ спрогнозировал рост потребительского кредитования

ЦБ спрогнозировал рост потребительского кредитования - РИА Новости, 18.06.2024

ЦБ спрогнозировал рост потребительского кредитования

ЦБ РФ прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T20:30

2024-06-18T20:30

2024-06-18T20:30

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. ЦБ РФ прогнозирует рост потребительского кредитования в 2024 году на 7-12%, говорится в аналитическом обзоре регулятора по банковскому сектору. "В 2024 году мы ожидаем постепенного охлаждения рынка потребительского кредитования по сравнению с 2023 годом из-за жесткого макропруденциального регулирования и высокой стоимости кредитов. По нашим оценкам, годовой прирост портфеля потребительских кредитов может составить 7–12%", — говорится в материалах регулятора. Прогноз по росту корпоративного кредитования на 2024 год увеличен по сравнению с предыдущими оценками до 8-13% с учетом фактической динамики, обусловленной ростом спроса на кредиты по плавающим ставкам и кредиты в юанях.

https://ria.ru/20231023/opros-1904584345.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)