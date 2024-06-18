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ЦБ допустил ужесточение регулирования валютного кредитования - РИА Новости, 18.06.2024
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19:58 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kredit-1953802038.html
ЦБ допустил ужесточение регулирования валютного кредитования
ЦБ допустил ужесточение регулирования валютного кредитования - РИА Новости, 18.06.2024
ЦБ допустил ужесточение регулирования валютного кредитования
Валютные кредиты могут создавать риски ликвидности для банков: в случае нарастания таких рисков, Банк России может ужесточить регулирование их выдачи, говорится РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T19:58
2024-06-18T19:58
экономика
ипотека
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Валютные кредиты могут создавать риски ликвидности для банков: в случае нарастания таких рисков, Банк России может ужесточить регулирование их выдачи, говорится в материалах Центробанка. По данным ЦБ, валютные кредиты в первом квартале с начала года выросли на 2,5% (+294 миллиарда в рублевом эквиваленте). Они в основном выдавались компаниям-экспортерам, получающим валютную выручку и имеющим естественный хедж от валютных рисков. "Тем не менее выдача валютных кредитов может создавать риски ликвидности для банка в случае оттока депозитов в соответствующей валюте", - обратил внимание регулятор. "Если риски продолжат нарастать, Банк России может начать применять макронадбавки по таким кредитам", - допускает ЦБ.
https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html
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экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Ипотека, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ допустил ужесточение регулирования валютного кредитования

ЦБ: в РФ могут ужесточить порядок выдачи валютных кредитов при риске ликвидности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Валютные кредиты могут создавать риски ликвидности для банков: в случае нарастания таких рисков, Банк России может ужесточить регулирование их выдачи, говорится в материалах Центробанка.
По данным ЦБ, валютные кредиты в первом квартале с начала года выросли на 2,5% (+294 миллиарда в рублевом эквиваленте). Они в основном выдавались компаниям-экспортерам, получающим валютную выручку и имеющим естественный хедж от валютных рисков.
"Тем не менее выдача валютных кредитов может создавать риски ликвидности для банка в случае оттока депозитов в соответствующей валюте", - обратил внимание регулятор.
"Если риски продолжат нарастать, Банк России может начать применять макронадбавки по таким кредитам", - допускает ЦБ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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