https://ria.ru/20240618/kredit-1953802038.html

ЦБ допустил ужесточение регулирования валютного кредитования

ЦБ допустил ужесточение регулирования валютного кредитования - РИА Новости, 18.06.2024

ЦБ допустил ужесточение регулирования валютного кредитования

Валютные кредиты могут создавать риски ликвидности для банков: в случае нарастания таких рисков, Банк России может ужесточить регулирование их выдачи, говорится РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T19:58

2024-06-18T19:58

2024-06-18T19:58

экономика

ипотека

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Валютные кредиты могут создавать риски ликвидности для банков: в случае нарастания таких рисков, Банк России может ужесточить регулирование их выдачи, говорится в материалах Центробанка. По данным ЦБ, валютные кредиты в первом квартале с начала года выросли на 2,5% (+294 миллиарда в рублевом эквиваленте). Они в основном выдавались компаниям-экспортерам, получающим валютную выручку и имеющим естественный хедж от валютных рисков. "Тем не менее выдача валютных кредитов может создавать риски ликвидности для банка в случае оттока депозитов в соответствующей валюте", - обратил внимание регулятор. "Если риски продолжат нарастать, Банк России может начать применять макронадбавки по таким кредитам", - допускает ЦБ.

https://ria.ru/20240618/ekonomika-1953538556.html

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2024

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экономика, ипотека, центральный банк рф (цб рф)