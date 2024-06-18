https://ria.ru/20240618/koronavirus-1953671488.html
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась почти на треть
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась почти на треть - РИА Новости, 18.06.2024
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась почти на треть
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 31,8%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T14:27
2024-06-18T14:27
2024-06-18T14:27
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 31,8%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией."Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,35 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 31,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в девяти субъектах Российской Федерации, в том числе в пяти регионах - более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении. За последнюю неделю в Российской Федерации был госпитализирован 1 161 человек с коронавирусом, что на 31,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 17 субъектах России, в том числе в 10 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе. Выздоровело за неделю 10 750 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 16,9% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умер за прошедшую неделю 31 человек, уточнили в оперштабе. Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.
https://ria.ru/20240611/koronavirus-1952095143.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
Заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась почти на треть
Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в РФ за неделю снизилась на 31,8%
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Заболеваемость коронавирусной инфекцией за последнюю неделю уменьшилась в России на 31,8%, сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе
по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,35 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 31,8%. Увеличение заболеваемости отмечено в девяти субъектах Российской Федерации, в том числе в пяти регионах - более чем в среднем по стране", - говорится в сообщении.
За последнюю неделю в Российской Федерации был госпитализирован 1 161 человек с коронавирусом, что на 31,4% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Увеличение числа госпитализаций произошло в 17 субъектах России, в том числе в 10 регионах увеличение более чем в среднем по стране, отметили в оперштабе.
Выздоровело за неделю 10 750 человек, переболевших коронавирусной инфекцией, что на 16,9% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Умер за прошедшую неделю 31 человек, уточнили в оперштабе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). При этом первые заболевшие так или иначе были связаны с местным рынком морепродуктов. В начале января 2020 года в Китае было официально объявлено, что причиной вспышки вирусной пневмонии неизвестного происхождения стал новый вид коронавируса. И уже 11 марта 2020 года глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что распространение нового коронавируса носит характер пандемии.