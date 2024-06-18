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В Москве за неделю госпитализировали 85 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2024
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11:16 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/koronavirus-1953605926.html
В Москве за неделю госпитализировали 85 человек с COVID-19
В Москве за неделю госпитализировали 85 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2024
В Москве за неделю госпитализировали 85 человек с COVID-19
С 10 по 16 июня в Москве выявлено 1294 случая COVID-19, умерли 9 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T11:16
2024-06-18T11:16
москва
здоровье - общество
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
коронавирус в россии
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С 10 по 16 июня в Москве выявлено 1294 случая COVID-19, умерли 9 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 1294, госпитализированы 85 человек, выздоровели 1719 человек, 9 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии
Москва, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Распространение коронавируса, Коронавирус в России
В Москве за неделю госпитализировали 85 человек с COVID-19

В Москве за неделю выявили 1294 новых случая COVID-19, умерли девять человек

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С 10 по 16 июня в Москве выявлено 1294 случая COVID-19, умерли 9 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу.
"Выявлено случаев за неделю – 1294, госпитализированы 85 человек, выздоровели 1719 человек, 9 человек умерли", - говорится в сводке по столице.
Перевал Дятлова - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
Мужчина пытался вылечиться от COVID-19, поднявшись на перевал Дятлова
28 февраля, 15:00
 
МоскваЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Распространение коронавирусаКоронавирус в России
 
 
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