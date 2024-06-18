https://ria.ru/20240618/koronavirus-1953605926.html

В Москве за неделю госпитализировали 85 человек с COVID-19

В Москве за неделю госпитализировали 85 человек с COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2024

В Москве за неделю госпитализировали 85 человек с COVID-19

С 10 по 16 июня в Москве выявлено 1294 случая COVID-19, умерли 9 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T11:16

2024-06-18T11:16

2024-06-18T11:16

москва

здоровье - общество

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. С 10 по 16 июня в Москве выявлено 1294 случая COVID-19, умерли 9 человек, следует из данных еженедельной сводки федерального штаба по коронавирусу. "Выявлено случаев за неделю – 1294, госпитализированы 85 человек, выздоровели 1719 человек, 9 человек умерли", - говорится в сводке по столице.

https://ria.ru/20240228/covid-19-1930001155.html

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москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, распространение коронавируса, коронавирус в россии