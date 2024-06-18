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В Сеуле заявили, что северокорейские солдаты подрывались на минах у границы - РИА Новости, 18.06.2024
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13:46 18.06.2024 (обновлено: 14:24 18.06.2024)
https://ria.ru/20240618/koreya-1953656506.html
В Сеуле заявили, что северокорейские солдаты подрывались на минах у границы
В Сеуле заявили, что северокорейские солдаты подрывались на минах у границы - РИА Новости, 18.06.2024
В Сеуле заявили, что северокорейские солдаты подрывались на минах у границы
Северокорейские солдаты подрывались на минах в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, утверждает "Yonhap" со ссылкой на Объединенный комитет... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T13:46
2024-06-18T14:24
в мире
южная корея
объединенный комитет начальников штабов (сша)
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Северокорейские солдаты подрывались на минах в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, утверждает "Yonhap" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских войск."Северная Корея, похоже, продолжает работы на границе, несмотря на многочисленные жертвы, вызванные взрывами мин в этом районе, добавил представитель южнокорейских Вооруженных сил, не предоставив более подробной информации о количестве пострадавших военнослужащих", — говорится в публикации.Сегодня объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщило, что солдаты КНДР якобы снова зашли на южнокорейскую территорию, но вернулись после предупредительных выстрелов и объявлений южнокорейских военнослужащих.Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщало, что 9 июня около 20 северокорейских солдат, предположительно по ошибке, ненадолго пересекли межкорейскую границу, но вернулись на сторону КНДР после того, как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы. Южнокорейские военные предполагают, что оба раза северяне пересекли границу "непреднамеренно". Северокорейские солдаты имели при себе рабочие инструменты: кирки и лопаты. Командование отметило, что с апреля КНДР усиливает охрану границы. На границе северокорейские военные создают пустоши, устанавливают мины, укрепляют тактические дороги и строят сооружения, похожие на противотанковые барьеры.Как пояснили в ОКНШ, демилитаризованная зона густо заросла травой и кустарником, из-за чего пограничные знаки трудно разглядеть.
https://ria.ru/20240107/kndr-1920040668.html
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южная корея
кндр (северная корея)
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в мире, южная корея, объединенный комитет начальников штабов (сша), кндр (северная корея)
В мире, Южная Корея, Объединенный комитет начальников штабов (США), КНДР (Северная Корея)
В Сеуле заявили, что северокорейские солдаты подрывались на минах у границы

"Ренхап": Северокорейские военные подорвались на минах в демилитаризованной зоне

© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Северокорейские солдаты подрывались на минах в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей, утверждает "Yonhap" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов южнокорейских войск.
"Северная Корея, похоже, продолжает работы на границе, несмотря на многочисленные жертвы, вызванные взрывами мин в этом районе, добавил представитель южнокорейских Вооруженных сил, не предоставив более подробной информации о количестве пострадавших военнослужащих", — говорится в публикации.
Ким Ё Чжон - РИА Новости, 1920, 07.01.2024
Сестра Ким Чен Ына пригрозила Сеулу крещением огнем
7 января, 12:29
Сегодня объединенное командование начальников штабов (ОКНШ) Южной Кореи сообщило, что солдаты КНДР якобы снова зашли на южнокорейскую территорию, но вернулись после предупредительных выстрелов и объявлений южнокорейских военнослужащих.
Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи сообщало, что 9 июня около 20 северокорейских солдат, предположительно по ошибке, ненадолго пересекли межкорейскую границу, но вернулись на сторону КНДР после того, как южнокорейские военные произвели предупредительные выстрелы. Южнокорейские военные предполагают, что оба раза северяне пересекли границу "непреднамеренно".

Северокорейские солдаты имели при себе рабочие инструменты: кирки и лопаты. Командование отметило, что с апреля КНДР усиливает охрану границы. На границе северокорейские военные создают пустоши, устанавливают мины, укрепляют тактические дороги и строят сооружения, похожие на противотанковые барьеры.
Как пояснили в ОКНШ, демилитаризованная зона густо заросла травой и кустарником, из-за чего пограничные знаки трудно разглядеть.
Лидер КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
КНДР при конфликте с Сеулом удержит США от вмешательства, заявил Ким Чен Ын
29 мая, 05:15
 
В миреЮжная КореяОбъединенный комитет начальников штабов (США)КНДР (Северная Корея)
 
 
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