https://ria.ru/20240618/kontrakty-1953655354.html

Столица заключит два межрегиональных офсетных контракта

Столица заключит два межрегиональных офсетных контракта - РИА Новости, 18.06.2024

Столица заключит два межрегиональных офсетных контракта

Столица планирует провести два электронных конкурса на право заключения межсубъектных офсетных контрактов на поставку посадочных комплектов тюльпанов и... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T13:38

2024-06-18T13:38

2024-06-18T13:57

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

владислав овчинский

технологии

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Столица планирует провести два электронных конкурса на право заключения межсубъектных офсетных контрактов на поставку посадочных комплектов тюльпанов и стабилизирующей добавки для щебеночно – мастичных асфальтобетонов, сообщил заммэра города по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Офсетные контракты – один из важнейших механизмов поддержки промышленности, который мы используем в соответствии с распоряжением мэра Москвы Сергея Собянина и готовы распространять его на другие регионы. В начале 2024 года город заключил первый в стране межрегиональный офсетный контракт с республикой Карелия, согласно которому на территории региона будет создано производство щебня, а столица гарантирует закупку этой продукции. Сейчас объявлен конкурс на межсубъектные офсеты с Оренбургской и Владимирской областями", – цитирует пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Ликсутова.По условиям офсетного контракта на поставку стабилизирующей добавки для щебеночно – мастичных асфальтобетонов, победитель электронного конкурса должен за два года создать или провести реконструкцию во Владимирской области соответствующего производства. При этом субъекты РФ гарантируют закупку порядка 7,9 тысячи тонн продукции завода каждый год в течение 10 лет.По словам министра столичного правительства, главы ДИПП Владислава Овчинского, с помощью договора на поставку посадочных комплектов тюльпанов будет создано или реконструировано производство в Оренбургской области."Взамен регионы обязуются приобретать продукцию в течение 10 лет. Объем закупки оценивается в 2,5 млрд рублей. Суммарно за весь срок контракта инвестор отгрузит около 104,8 млн луковиц. Реализация офсетного контракта позволит решить проблему импортозамещения в данной сфере: сейчас луковицы тюльпанов находятся под запретом на ввоз в РФ", – сказал Овчинский, его слова приводит пресс-служба.Первый на территории РФ межрегиональный офсетный контракт столица заключила в начале текущего года. Согласно условиям, инвестор за три года должен создать в Карелии компанию по выпуску щебня. Столица в свою очередь гарантирует закупку около 13,7 миллиона тонн продукции в течение 10 лет.За семь лет Москва заключила с инвесторами 19 офсетных контрактов, с помощью которых создается или модернизируются компании, занимающиеся производством лекарств, медицинских изделий, систем для хранения архивов, тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой важной для города продукции. Поставки по семи уже производятся.Два года назад минимальный порог инвестиций в создание или модернизацию производства в рамках офсетных контрактов снизили с одного миллиарда до 100 миллионов рублей. Благодаря этому получилось расширить практику заключения офсетов. Тогда же появилась возможность осуществлять закупки по офсетному контракту для обеспечения нужд двух и более российских регионов.

https://ria.ru/20240614/ekonomika-1952834619.html

https://ria.ru/20240615/moskva-1953094544.html

москва

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, владислав овчинский, технологии