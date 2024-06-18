https://ria.ru/20240618/kontakty-1953774676.html

Контакты России и США сведены к абсолютному минимуму, заявил Рябков

Контакты России и США сведены к абсолютному минимуму, заявил Рябков - РИА Новости, 18.06.2024

Контакты России и США сведены к абсолютному минимуму, заявил Рябков

Контакты России с США сведены к минимуму, по линии МИД ничего, кроме эпизодических демаршей в адрес Вашингтона с предупреждением "не наломать дров", нет, заявил РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T18:29

2024-06-18T18:29

2024-06-18T18:29

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уильям бернс

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контакты России с США сведены к минимуму, по линии МИД ничего, кроме эпизодических демаршей в адрес Вашингтона с предупреждением "не наломать дров", нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Не готов это комментировать. У нас контакты с американцами сведены к абсолютному минимуму и по количеству, и по содержательной стороне. Мы, по большому счету, занимаемся только визами, гуманитарными случаями, функционированием посольств, работой делегаций, которые вынуждены ездить в США, в том числе на ооновские мероприятия", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, были ли недавно контакты у глав разведок РФ и США Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса. "А что касается политических сюжетов, то по мидовской линии ничего, кроме эпизодических контактов "на полях" международных организаций, и в дополнение к этому предупредительных демаршей в адрес США, чтобы они не ошиблись в своем антироссийском угаре и не наломали больше дров, - ничего кроме этого нет", - добавил он.

https://ria.ru/20240618/nato-1953759074.html

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россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, сергей нарышкин, уильям бернс, в мире