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Контакты России и США сведены к абсолютному минимуму, заявил Рябков - РИА Новости, 18.06.2024
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18:29 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kontakty-1953774676.html
Контакты России и США сведены к абсолютному минимуму, заявил Рябков
Контакты России и США сведены к абсолютному минимуму, заявил Рябков - РИА Новости, 18.06.2024
Контакты России и США сведены к абсолютному минимуму, заявил Рябков
Контакты России с США сведены к минимуму, по линии МИД ничего, кроме эпизодических демаршей в адрес Вашингтона с предупреждением "не наломать дров", нет, заявил РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:29
2024-06-18T18:29
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей рябков
сергей нарышкин
уильям бернс
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контакты России с США сведены к минимуму, по линии МИД ничего, кроме эпизодических демаршей в адрес Вашингтона с предупреждением "не наломать дров", нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Не готов это комментировать. У нас контакты с американцами сведены к абсолютному минимуму и по количеству, и по содержательной стороне. Мы, по большому счету, занимаемся только визами, гуманитарными случаями, функционированием посольств, работой делегаций, которые вынуждены ездить в США, в том числе на ооновские мероприятия", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, были ли недавно контакты у глав разведок РФ и США Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса. "А что касается политических сюжетов, то по мидовской линии ничего, кроме эпизодических контактов "на полях" международных организаций, и в дополнение к этому предупредительных демаршей в адрес США, чтобы они не ошиблись в своем антироссийском угаре и не наломали больше дров, - ничего кроме этого нет", - добавил он.
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россия, сша, вашингтон (штат), сергей рябков, сергей нарышкин, уильям бернс, в мире
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Рябков, Сергей Нарышкин, Уильям Бернс, В мире
Контакты России и США сведены к абсолютному минимуму, заявил Рябков

Рябков: контакты РФ с США сведены к минимуму и по количеству, и по содержанию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / POOL
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Контакты России с США сведены к минимуму, по линии МИД ничего, кроме эпизодических демаршей в адрес Вашингтона с предупреждением "не наломать дров", нет, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Не готов это комментировать. У нас контакты с американцами сведены к абсолютному минимуму и по количеству, и по содержательной стороне. Мы, по большому счету, занимаемся только визами, гуманитарными случаями, функционированием посольств, работой делегаций, которые вынуждены ездить в США, в том числе на ооновские мероприятия", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, были ли недавно контакты у глав разведок РФ и США Сергея Нарышкина и Уильяма Бернса.
"А что касается политических сюжетов, то по мидовской линии ничего, кроме эпизодических контактов "на полях" международных организаций, и в дополнение к этому предупредительных демаршей в адрес США, чтобы они не ошиблись в своем антироссийском угаре и не наломали больше дров, - ничего кроме этого нет", - добавил он.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
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Вчера, 17:40
 
РоссияСШАВашингтон (штат)Сергей РябковСергей НарышкинУильям БернсВ мире
 
 
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