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На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа - РИА Новости, 18.06.2024
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Краснодарский край
 
18:59 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kompleks-1953784182.html
На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа
На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа - РИА Новости, 18.06.2024
На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа
Крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны появится в Павловском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T18:59
2024-06-18T18:59
краснодарский край
павловский район
краснодарский край
россия
вениамин кондратьев
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КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны появится в Павловском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогу рабочей поездки в муниципалитет. "В районе появится еще одно предприятие, которое будет обеспечивать рабочие места и поступление средств в бюджет. Природный газ как топливо поможет сохранить экологию края. Сейчас нагрузка на нашу дорожную сеть в 12 раз превышает норму – помимо жителей края к нам приезжают туристы со всей страны. Из-за такого количества выхлопных газов увеличивается и урон природе, поэтому надо максимально переходить на новое топливо", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. Уточняется, что комплекс в Павловском районе станет крупнейшим на юге страны. Инновационная технология и оборудование – полностью российские. Производительность – три тонны в час. В строительство объекта инвестировали 2,3 миллиарда рублей. Генеральный директор компании Антон Толстопятов отметил, что поступающий сжиженный природный газ будут охлаждать и хранить в цистернах. В таком виде топливо могут заправлять в автомобиль либо перевозить на дальние расстояния. Его стоимость будет на 30% ниже бензина или дизеля. По данным властей, Краснодарский край входит в число лидеров газомоторного рынка России. По итогам 2023 года регион на втором месте в стране по объему потребления природного газа и на втором в ЮФО по числу газозаправочных станций - их на Кубани 35.
https://ria.ru/20231116/proizvodstvo-1909717771.html
павловский район
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павловский район, краснодарский край, россия, вениамин кондратьев
Краснодарский край, Павловский район, Краснодарский край, Россия, Вениамин Кондратьев

На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа

CC BY-SA 4.0 / Администрация Краснодарского края (cropped) / На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа
На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
CC BY-SA 4.0 / Администрация Краснодарского края (cropped) /
На Кубани появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа
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КРАСНОДАР, 18 июн — РИА Новости. Крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны появится в Павловском районе Краснодарского края, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев по итогу рабочей поездки в муниципалитет.
«
"В районе появится еще одно предприятие, которое будет обеспечивать рабочие места и поступление средств в бюджет. Природный газ как топливо поможет сохранить экологию края. Сейчас нагрузка на нашу дорожную сеть в 12 раз превышает норму – помимо жителей края к нам приезжают туристы со всей страны. Из-за такого количества выхлопных газов увеличивается и урон природе, поэтому надо максимально переходить на новое топливо", - приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
Уточняется, что комплекс в Павловском районе станет крупнейшим на юге страны. Инновационная технология и оборудование – полностью российские. Производительность – три тонны в час. В строительство объекта инвестировали 2,3 миллиарда рублей.
Генеральный директор компании Антон Толстопятов отметил, что поступающий сжиженный природный газ будут охлаждать и хранить в цистернах. В таком виде топливо могут заправлять в автомобиль либо перевозить на дальние расстояния. Его стоимость будет на 30% ниже бензина или дизеля.
По данным властей, Краснодарский край входит в число лидеров газомоторного рынка России. По итогам 2023 года регион на втором месте в стране по объему потребления природного газа и на втором в ЮФО по числу газозаправочных станций - их на Кубани 35.
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Краснодарский крайПавловский районКраснодарский крайРоссияВениамин Кондратьев
 
 
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