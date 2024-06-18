https://ria.ru/20240618/kndr-1953549904.html

Путин напомнил, что СССР первым в мире признал КНДР

Путин напомнил, что СССР первым в мире признал КНДР - РИА Новости, 18.06.2024

Путин напомнил, что СССР первым в мире признал КНДР

Президент России Владимир Путин напомнил, что СССР первым в мире признал КНДР и помогал строить национальную экономику, налаживать систему здравоохранения,... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T01:08

2024-06-18T01:08

2024-06-18T01:08

в мире

россия

ссср

пхеньян

владимир путин

ким ир сен

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин напомнил, что СССР первым в мире признал КНДР и помогал строить национальную экономику, налаживать систему здравоохранения, развивать науку и образование, впоследствии поддерживал в борьбе за независимость и оказал весомое содействие в становлении мирной жизни в КНДР. В северокорейской газете "Нодон синмун" опубликована статья Путина "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года". Президент РФ посетит Пхеньян с визитом 18-19 июня. "Советский Союз первым в мире признал молодую Корейскую Народно-Демократическую Республику, установив с ней дипломатические отношения. И уже 17 марта 1949 года в ходе первого визита в Москву основателя КНДР товарища Ким Ир Сена был подписан Договор об экономическом и культурном сотрудничестве между СССР и КНДР, который заложил правовой фундамент для дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия", - отметил Путин. "Наша страна помогала корейским друзьям строить национальную экономику, налаживать систему здравоохранения, развивать науку и образование, готовить профессиональные административные и технические кадры", - добавил он. Путин напомнил, что во время Отечественной освободительной войны 1950–1953 годов Советский Союз также протянул руку помощи народу КНДР и поддержал его в борьбе за независимость. "И впоследствии оказал весомое содействие в восстановлении и укреплении народного хозяйства молодого корейского государства, в становлении мирной жизни", - отметил президент РФ.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953548310.html

https://ria.ru/20240618/kndr-1953549203.html

россия

ссср

пхеньян

кндр (северная корея)

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в мире, россия, ссср, пхеньян, владимир путин, ким ир сен, кндр (северная корея)