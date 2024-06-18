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Россия готова к взаимодействию с КНДР, заявил Путин
Россия готова к взаимодействию с КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024
Россия готова к взаимодействию с КНДР, заявил Путин
РФ готова к тесному взаимодействию с КНДР, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными, отметил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T01:00
2024-06-18T01:00
2024-06-18T01:00
россия
владимир путин
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. РФ готова к тесному взаимодействию с КНДР, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Мы готовы также к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)
Россия, Владимир Путин, В мире, КНДР (Северная Корея)
Россия готова к взаимодействию с КНДР, заявил Путин
Путин: Россия готова к тесному взаимодействию с КНДР