https://ria.ru/20240618/kndr-1953548779.html

Россия готова к взаимодействию с КНДР, заявил Путин

Россия готова к взаимодействию с КНДР, заявил Путин - РИА Новости, 18.06.2024

Россия готова к взаимодействию с КНДР, заявил Путин

РФ готова к тесному взаимодействию с КНДР, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными, отметил президент РФ Владимир Путин в... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T01:00

2024-06-18T01:00

2024-06-18T01:00

россия

владимир путин

в мире

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. РФ готова к тесному взаимодействию с КНДР, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Мы готовы также к тесному взаимодействию, чтобы сделать международные отношения более демократичными и стабильными", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953547954.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, владимир путин, в мире, кндр (северная корея)