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Путин отметил мужество народа КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
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00:57 18.06.2024
https://ria.ru/20240618/kndr-1953548310.html
Путин отметил мужество народа КНДР
Путин отметил мужество народа КНДР - РИА Новости, 18.06.2024
Путин отметил мужество народа КНДР
Народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет и национальные традиции, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР:... РИА Новости, 18.06.2024
2024-06-18T00:57
2024-06-18T00:57
россия
владимир путин
кндр (северная корея)
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет и национальные традиции, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны", - подчеркнул Путин.
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россия, владимир путин, кндр (северная корея), в мире
Россия, Владимир Путин, КНДР (Северная Корея), В мире
Путин отметил мужество народа КНДР

Путин: народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет и национальные традиции

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет и национальные традиции, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля.
"Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны", - подчеркнул Путин.
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