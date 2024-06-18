https://ria.ru/20240618/kndr-1953548310.html

Путин отметил мужество народа КНДР

Путин отметил мужество народа КНДР - РИА Новости, 18.06.2024

Путин отметил мужество народа КНДР

Народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет и национальные традиции, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР:... РИА Новости, 18.06.2024

2024-06-18T00:57

2024-06-18T00:57

2024-06-18T00:57

россия

владимир путин

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет и национальные традиции, отметил президент РФ Владимир Путин в статье для газеты "Нодон синмун" "Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года", размещенной на сайте Кремля. "Мы видим, с какой силой, достоинством, мужеством народ КНДР борется за свою свободу, суверенитет, национальные традиции. Добивается колоссальных результатов, настоящих прорывов в укреплении обороны и технологической, научной, промышленной мощи страны", - подчеркнул Путин.

https://ria.ru/20240618/kndr-1953543862.html

россия

кндр (северная корея)

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россия, владимир путин, кндр (северная корея), в мире